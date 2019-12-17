NBA／綠衫軍長人成傷兵 錯過耶誕大戰

塞爾蒂克隊在新賽季開出17勝7敗的好成績，卻在下周登場的耶誕大戰前卻損失禁區戰力，「綠衫軍」今天宣布，2年級中鋒R‧威廉斯（Robert Williams）左髖關節水腫，復原前將限制籃球活動，狀態將在三周後重新評估。

R‧威廉斯左髖關節被檢查出積水，通常是因骨頭或關節的壓力性骨折造成，想治癒的方式就是休息。

22歲的R‧威廉斯是在去年選秀會首輪被塞爾蒂克挑中，菜鳥球季還沒開始就出現負面消息，包括睡過頭錯過球隊安排的媒體電話聯訪，之後又因沒搭上球隊班機，缺席綠衫軍在拉斯維加斯的首日訓練。

他的菜鳥球季曾因左腹股溝拉傷缺席，NBA第一個賽季總計出賽32場比賽，平均成績是2.5分、2.5籃板、1.3阻攻，本季在霍福特（Al Horford）轉戰76人後角色更吃重，場均上場時間從8.8分鐘提升到14.2分鐘，成綠衫軍板凳戰力，場均成績也上升到3.9分、4.6籃板。

今天綠衫軍宣布R‧威廉斯傷勢前，他已傷缺席3戰，如今確定至少休息三周，無法參與和衛冕軍暴龍隊的耶誕大戰；威廉斯缺陣，代表康特（Enes Kanter）、泰斯（Daniel Theis）和G‧威廉斯（Grant Williams）將獲得更多上場時間。