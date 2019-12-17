親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

不准同性熱吻？ 美國「女同結婚」廣告攻防戰

馬英九親揭「芒果乾」痛腳…獨派主徵兵 因這原因秒縮回

運動筆記跌倒了，我借你勇氣，再站起來就好。【旅跑】廣州馬拉松博覽會有吃又有玩
健行筆記跟著冒險精靈去四川 - 那瑪峰回憶錄雲海、楓紅、斜射光，驚喜連連的加里山~
NBA一周十大好球 (12月16日)今日十大好球 (12月16日)

NBA／綠衫軍長人成傷兵 錯過耶誕大戰

2019-12-17 08:23聯合報 記者曾思儒／即時報導

塞爾蒂克隊在新賽季開出17勝7敗的好成績，卻在下周登場的耶誕大戰前卻損失禁區戰力，「綠衫軍」今天宣布，2年級中鋒R‧威廉斯（Robert Williams）左髖關節水腫，復原前將限制籃球活動，狀態將在三周後重新評估。

R‧威廉斯左髖關節被檢查出積水，通常是因骨頭或關節的壓力性骨折造成，想治癒的方式就是休息。

22歲的R‧威廉斯是在去年選秀會首輪被塞爾蒂克挑中，菜鳥球季還沒開始就出現負面消息，包括睡過頭錯過球隊安排的媒體電話聯訪，之後又因沒搭上球隊班機，缺席綠衫軍在拉斯維加斯的首日訓練。

他的菜鳥球季曾因左腹股溝拉傷缺席，NBA第一個賽季總計出賽32場比賽，平均成績是2.5分、2.5籃板、1.3阻攻，本季在霍福特（Al Horford）轉戰76人後角色更吃重，場均上場時間從8.8分鐘提升到14.2分鐘，成綠衫軍板凳戰力，場均成績也上升到3.9分、4.6籃板。

今天綠衫軍宣布R‧威廉斯傷勢前，他已傷缺席3戰，如今確定至少休息三周，無法參與和衛冕軍暴龍隊的耶誕大戰；威廉斯缺陣，代表康特（Enes Kanter）、泰斯（Daniel Theis）和G‧威廉斯（Grant Williams）將獲得更多上場時間。

威廉斯塞爾蒂克76人

延伸閱讀

NBA／布克板凳席吞T 太陽教頭不滿裁判

雷納德、喬治各飆破40分 快艇踢館賞灰狼7連...

綠衫軍菜鳥首進三分球 布朗：先前都叫他「西蒙...

首輪籤將扭轉球隊命運 傳聯盟已開始擔憂勇士再...

相關新聞

平民球隊最佳典範 溜馬靠防守大步向前

2019-12-17 07:00

NBA／詹皇不跟風輪休 湖人客場14連勝

2019-12-17 00:04

NBA／12連敗隊史最長 鵜鶘士氣還沒垮

2019-12-17 00:08

NBA／生涯抄截數超越歐拉朱萬 保羅：若贏球更好

2019-12-16 18:35

NBA／紫金最強雙人組對決 歐尼爾：2打2選誰？

2019-12-16 18:21

NBA／作勢蓋朗多火鍋 詹姆斯：他假動作騙到我

2019-12-16 17:20

NBA／尼克想挖暴龍總管 外媒曝至少需2個首輪籤

2019-12-16 16:57

NBA／湖人客場14連勝 平聯盟紀錄還有2關要過

2019-12-16 16:47

NBA／今日戰績表 湖人追上公鹿並列聯盟第一

2019-12-16 16:03

NBA／不滿贏球內容 湖人主帥：後2場這樣打穩輸

2019-12-16 15:48

NBA／國王29失誤仍贏球 柯爾：沒看過這樣數據

2019-12-16 15:43

NBA／3度遭熱火禁賽 威特斯飯碗恐不保

2019-12-16 14:20

NBA／奔波肘痠仍全勤 詹姆斯：上場是義務

2019-12-16 13:10

NBA／布克板凳席吞T 太陽教頭不滿裁判

2019-12-16 12:12

NBA／布萊德索休兵2週 字母哥：球隊有足夠深度

2019-12-16 11:50

NBA／76人少安比德 慘輸籃網20分斷5連勝

2019-12-16 10:54

NBA／輸不停！ 鵜鶘不敵魔術吞隊史最慘12連敗

2019-12-16 10:45

NBA／當完兒子啦啦隊 詹姆斯轟32分擒老鷹

2019-12-16 09:57

NBA／腳踝扭傷成傷兵 唐西奇留達拉斯觀察

2019-12-16 08:13

NBA／獨行俠唐西奇扭傷右腳踝 恐缺賽兩週

2019-12-16 07:17

NBA／連4戰「加班」 米爾斯：給墨國球迷難忘回憶

2019-12-16 00:56

「甜瓜」依舊甜 安東尼如何找回生涯第二春？

2019-12-14 15:50

幸運之神特別喜歡邁阿密 四大動能助熱火狂燒

2019-12-13 07:00

重建中的鵜鶘持續慘淡 英格倫大爆發值得肯定

2019-12-13 07:00

唐西奇頂尖擋拆技巧 獨行俠超強火力解密

2019-12-12 07:00

詹皇之後最強高中生 帕克在老鷹力拚重生

2019-12-12 07:00

NBA近150天無交易 交易市場開跑日面面觀

2019-12-12 07:00

從唐西奇看衛斯曼 何不開放天才高中生打NBA

2019-12-11 07:00

神奇小子卡魯索 變身湖人爭冠X因子

2019-12-10 07:00

用防守帶動進攻 解密綠衫軍頂尖攻防

2019-12-09 07:00

字母哥再進化 公鹿比上季60勝更強嗎？

2019-12-06 07:00

被低估的無名殺手 葛拉罕一舉躍升黃蜂頭號箭頭

2019-12-06 07:00

不再沈默的雷納德 展現更強的領導者聲量

2019-12-05 07:00

湖人遇獨行俠暴露隱憂 爭冠武器欠三缺四少五

2019-12-03 07:00

外線還是中距離？ NBA現代籃球的重要課題

2019-12-01 10:42

活塞徒擁虛名天賦 想翻身需要重建防守

2019-11-29 07:00

厄文華麗開季背後暗藏漩渦 籃網前途讓人擔憂

2019-11-29 07:00

放掉唐西奇沒什麼好後悔 老鷹更該全力栽培楊恩

2019-11-28 07:00

當詹皇還在聯盟之巔 安東尼卻賭上最後一搏

2019-11-22 07:00
看更多

熱門文章

中職／史上首見教頭大風吹 洪總對抗3菜鳥

2019-12-16 15:13

NBA／作勢蓋朗多火鍋 詹姆斯：他假動作騙到我

2019-12-16 17:20

中職／中信兄弟公布異動 丘昌榮接任總教練

2019-12-16 14:41

NBA／紫金最強雙人組對決 歐尼爾：2打2選誰？

2019-12-16 18:21

NBA／國王29失誤仍贏球 柯爾：沒看過這樣數據

2019-12-16 15:43

NBA／當完兒子啦啦隊 詹姆斯轟32分擒老鷹

2019-12-16 09:57

中職／劉玠廷續當樂天掌舵人 桃猿新瓶裝舊酒

2019-12-16 16:36

中職／洋教頭時代告終 兄弟美式風格失敗收場

2019-12-16 15:43

NBA／不滿贏球內容 湖人主帥：後2場這樣打穩輸

2019-12-16 15:48

NBA／奔波肘痠仍全勤 詹姆斯：上場是義務

2019-12-16 13:10

NBA／湖人客場14連勝 平聯盟紀錄還有2關要過

2019-12-16 16:47

NBA／腳踝扭傷成傷兵 唐西奇留達拉斯觀察

2019-12-16 08:13

MLB／曾拒絕洋基 凱許曼相信柯爾能克服高壓

2019-12-16 12:26

中職／「樂天桃猿」呼之欲出 曾豪駒可望接教頭

2019-12-16 13:45

NBA／尼克想挖暴龍總管 外媒曝至少需2個首輪籤

2019-12-16 16:57

NBA／76人少安比德 慘輸籃網20分斷5連勝

2019-12-16 10:54

NBA／布萊德索休兵2週 字母哥：球隊有足夠深度

2019-12-16 11:50

NBA／3度遭熱火禁賽 威特斯飯碗恐不保

2019-12-16 14:20

NBA／生涯抄截數超越歐拉朱萬 保羅：若贏球更好

2019-12-16 18:35

MLB／又跟邦賈納當隊友 捕手佛特：我好興奮阿

2019-12-16 11:04

NBA／布克板凳席吞T 太陽教頭不滿裁判

2019-12-16 12:12

NBA／輸不停！ 鵜鶘不敵魔術吞隊史最慘12連敗

2019-12-16 10:45

日職／涌井秀章如不受保護 恐成樂天西武幫一員

2019-12-17 07:00

青棒／李晨薰赴美開TJ手術 要勇敢拚回投手丘

2019-12-16 15:13

中職／4隊教頭搬風由他而起 老幹新枝對抗成話題

2019-12-16 23:37

平民球隊最佳典範 溜馬靠防守大步向前

2019-12-17 07:00

網球／1年換4教練 大坂直美找幫手拚澳網連霸

2019-12-16 11:41

賽事心得／台北馬拉松 失敗第四年、再站起來就好

2019-12-16 10:00

中職／中信兄弟 揮別美式領軍

2019-12-16 23:39

富邦U18／台東縣盡力拚 羅政龍執教重投球控管

2019-12-16 18:30

MLB／貝比魯斯500轟球棒 拍賣價破3000萬

2019-12-16 10:41

排球／首獲單場最佳球員 陳建禎成就「解鎖」

2019-12-16 12:22

中職／今下午記者會 樂天亮相

2019-12-16 23:58

羽球／3年前涉賭無緣里約 桃田賢斗曾拒看奧運

2019-12-16 18:57

NBA／詹皇不跟風輪休 湖人客場14連勝

2019-12-17 00:04

網球／大威不被免疫疾病打倒 小威：奮戰精神令人佩服

2019-12-16 20:51

歐冠／16強由5大聯賽包辦 史上最頂級一屆

2019-12-16 19:00

NBA／今日戰績表 湖人追上公鹿並列聯盟第一

2019-12-16 16:03

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-12-16 19:10

NBA／12連敗隊史最長 鵜鶘士氣還沒垮

2019-12-17 00:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top