平民球隊最佳典範 溜馬靠防守大步向前

18勝9敗，勝率6成67，東區第六，印第安納溜馬儘管一個夏天失去四名先發主力，但沒有崩潰，溜馬教練麥克米倫以防守為底，迅速重組這支「平民球隊」。

溜馬第一戰將明星後衛歐拉迪波尚未傷癒歸隊，今年夏天又走了場均20分的射手波格丹諾維奇、12.6分6.5籃板的前鋒楊恩，先發主控柯利森則是季前無預警退休，這四名先發上季每場可以貢獻62分+16助攻。

溜馬上季戰績48勝34敗，在東區排名第5。本季主力球員大幅換血，但球隊目前還是能打出18勝9敗的好成績。 歐新社資料照片 分享 facebook

溜馬只能在今夏自由球員市場撿二、三線球員，後衛波格登、蘭姆、康奈爾，前鋒華倫、J哈勒戴一一入隊，波格登年薪2000萬美元，蘭姆、華倫各1000萬美元行情，在當代NBA市場都只算主要角色球員，溜馬在幾乎沒有太多期待下完成重建。充滿神奇「平民球隊」，悄然在麥克蘭倫防守體系下誕生。

溜馬的戰績和戰力基礎 完全建立在防守上

溜馬防守效率聯盟第八，限制對手投籃命中率4成35聯盟第五，對手三分球命中率3成4聯盟第八，每場失分104.3分聯盟第五。進攻端溜馬除了4成7投籃命中率和3成6三分球命中率在聯盟水準以上，其他都乏善可陳。溜馬不是三分跑轟球隊，每場三分球出手26.9次，命中9.7個三分球，排名聯盟倒數第二(第29名)，僅僅領先馬刺。

溜馬昨天對黃蜂的比賽展現了高強度的防守攻力，逼得黃蜂投籃命中率低到30.8%，全場只讓黃蜂攻下85分，溜馬最後大贏22分。 美聯社 分享 facebook

靠著團隊+防守，控制失分，壓低對手投籃和三分球命中率，有效保護禁區，溜馬成為一支全部都在拚防守的「平民球隊」。新溜馬頭號主力+控球靈魂是上季在公鹿全能後衛波格登，場均19.1分、7.7助攻、4.5籃板，場上效率和表現超乎預期，溜馬禁區台柱是中前鋒沙波尼斯，場均17.7分、13.5籃板打出生涯最好一季，完美禁區長人，攻防穩定，絕少失常。

以波格登和沙波尼斯為攻防軸心，麥克米倫打造一支前所未見「平民球隊」，防守紮實，沒有突出球星，全民皆兵，靠著高效率防守和團隊作戰，打出另類風格。

溜馬前鋒沙波尼斯(右)和控衛波格登(左)不但攻守俱佳，而且表現穩定，幫助球隊在東區排名第6，跟第5的暴龍沒有勝差。 美聯社 分享 facebook

溜馬今年開季戰績和總體表現都不是聯盟一線球隊，但勝率逾6成6，擁有十足競爭力，全隊沒有一個叫得出名字球星，他們的努力、防守、團隊堪稱今年NBA一絕。但溜馬有兩個重要配角，數據很平凡，團隊默契、攻防戰術卻都有深遠作用。

中鋒透納場均11.1分、5.7籃板，數據是四年來最差。但他的防守態度、協防速度和拉開空間能力，意外成為沙波尼斯的最佳拍檔，沙波尼斯本季打出生涯最顛峰，必須要給做足苦工和拉開空間的透納許多肯定。

溜馬中鋒透納(右)在世界盃為美國隊奮戰之後，本季的成績出現明顯下滑，但他仍做了很多苦工，幫助隊友沙波尼斯打得更好。 美聯社 分享 facebook

三分射手麥克德莫場均9.5分，毫不起眼，更不是得分主力。但他高達4成75的三分球命中率和牽制點，經常成為球隊救命仙丹和進攻突圍關鍵武器。

麥克米倫把五塊新拼圖一一融入原本團隊，重新建立溜馬防守體系和角色定位，華倫、蘭姆進攻端打得更寫意，波格登完美升級成為聯盟值得關注一號人物，沙波尼斯打出明星前鋒身手和價值。

如果不是今年聯盟幾名一線教練執教表現太過出色，像暴龍諾斯、塞爾蒂克教練文蒂文斯、熱火教練史波史特拉、公鹿教練布丹霍澤、湖人教練佛蓋爾都是王牌，麥克米倫今年的執教表現和內容，應該要給他一座年度教練獎。

溜馬總教練麥克米倫(中)知人善任，在以防守為重心的理念下，打造出一支強悍的平民球隊。 美聯社 分享 facebook

溜馬很難是季後賽大黑馬，但他們靠著團隊、努力、出色防守，贏得季後賽資格和更多肯定，這支真正「平民球隊」將會成為今年NBA最特別球隊。