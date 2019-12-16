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NBA／作勢蓋朗多火鍋 詹姆斯：他假動作騙到我

2019-12-16 17:20聯合報 記者林宋以情／即時報導

湖人詹姆斯。 美聯社
湖人詹姆斯。 美聯社
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前晚當愛子「最大咖」球迷，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今日作客老鷹隊仍精力充沛、美技連發，次節還作勢要封阻自家明星主控朗多（Rajon Rondo）的拋投，讓球迷驚呼連連。他賽後打趣說被朗多假動作騙到，假裝封阻以牙還牙。

次節倒數9分鐘湖人隊29：25領先，主控朗多掌握籃板後，一條鞭自後場殺入前場，不顧左邊底線詹姆斯有機會與他「空中接力」，朗多假動作後選擇上籃拋投，只見詹姆斯隨後作勢要搧鍋，讓場邊隊友笑聲不斷。

攻下32分，率隊101：96續寫客場14連勝的詹姆斯，賽後一本正經地說：「他知道這球應該要傳給我，尤其他身為一名傑出的控球，那球應該做給我，所以我只能試著封阻，但我兩次都沒成功。」

詹姆斯隨後笑著解釋道，「他用假動作騙到我，所以我用假封阻還以顏色。」

此役詹姆斯另有聲東擊西，胯下助攻妙傳給哈沃德（Dwight Howard）雙手爆扣精彩配合，整座球館歡聲雷動，氣氛沸騰到最高點，隊友凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）也瘋狂，「他讓所有人凝聚在一起，能與他同隊，擁有這樣的兄弟情誼非常棒。」

詹姆斯朗多哈沃德

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