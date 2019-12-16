NBA／尼克想挖暴龍總管 外媒曝至少需2個首輪籤

尼克想要從暴龍隊挖來總裁尤基利。 美聯社資料照 分享 facebook

紐約尼克隊本季戰績不佳，日前開除了主帥費茲戴爾（David Fizdale）後，外界盛傳總裁米爾斯（Steve Mills）飯碗也恐不保，據了解尼克想要從暴龍隊挖來總裁尤基利（Masai Ujiri），但根據外媒報導，尼克恐要付出至少2個未來首輪選秀權才能達到目的。

本月7日尼克宣布開除總教練費茲戴爾，為開季4勝18負的慘澹戰績下台負責，他也成為本季第一位遭開除的主帥，在決定換帥後也傳出連總裁都可能遭到撤換的消息，而尼克最想要的人選就是成功打造球隊後奪下隊史首冠的暴龍總裁尤基利。

現年49歲的尤基利在2013年任金塊隊總管時獲得年度最佳總管的獎項，下個賽季就轉往多倫多，開始改造暴龍，上個賽季暴龍進行了雷納德（Kawhi Leonard）及小加索（Marc Gasol）兩筆重大交易案，最終在雷納德帶領下率隊打下隊史首座總冠軍。

尤基利的合約將在2021年到期，去年夏天他婉拒了暴龍提供的一紙不錯的續約合約，多支隊伍也都開始盤算，之前就曾傳出巫師曾開價1000萬美元年薪挖角，《SNY》記者貝格利（Ian Begley）今天報導，尼克對他也有興趣，不過可能要付出至少2個未來首輪選秀權。