NBA／不滿贏球內容 湖人主帥：後2場這樣打穩輸

湖人此役雖然贏球，但教頭佛蓋爾並不滿意球賽內容。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯湖人隊今日101：96擊敗老鷹隊，24勝3負戰績與公鹿隊並列聯盟最佳，但主帥佛蓋爾（Frank Vogel）居安思危，點出子弟兵此役多達22失誤、三分球命中率不到兩成隱憂，表示接下來若以此狀態踢館溜馬、公鹿隊，要贏球恐非易事。

詹姆斯（LeBron James）此役繳32分、13籃板、7助攻，三項數據都是全隊最佳，攜手攻下27分、13籃板的戴維斯（Anthony Davis）率隊取得客場14連勝，但比賽內容教頭並不滿意。

湖人隊此役三分球31投僅5中，命中率僅一成六，團隊22次失誤也寫下本季新高，湖人隊將在17日迎戰溜馬，21日踢館公鹿隊作為客場五連戰最後一戰，與老鷹一役作為警惕。

佛蓋爾強調，無論輸或贏，球員心態得有所成長才是比賽最終目的，他不諱言，「我們沒打出最佳表現，若後兩場比賽是這種內容，我們會輸球作收。」

中鋒霍華德（Dwight Howard）深有同感，指出不少人對於開局表現感到沮喪，讓老鷹緊咬比數，甚至第3節兩度追平比分。詹姆斯則表示，無論對手勝率是高或低於五成，比賽心態都必須正確，「因為對手都會拿出最佳表現，我們今天也見識到了。