NBA／國王29失誤仍贏球 柯爾：沒看過這樣數據

國王發生29次失誤，勇士還是慘敗收場，讓教頭柯爾臉色鐵青。 美聯社 分享 facebook

國王與勇士之役上演「失誤大戰」，兩隊共發生50次失誤，國王雖然出現29次失誤仍以100：79勝出，也讓勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後看到數據也只能搖頭，「我們自己犯了一百萬個錯誤，我從沒看過這樣的數據，這幾乎是不可能發生的。」

本季面臨傷兵潮來襲的勇士，賽前以5勝22負在全聯盟墊底，今天面對國王，雖然讓對手發生高達29次失誤，但進攻端熄火，勇士團隊無人得分突破15分，最終仍以21分差輸球，吞下四連敗。

此役勇士團隊手感低迷，團隊77投30中，命中率僅3成9，團隊籃板數也少了對手12個，全場還出現21次失誤，也讓比賽早早定調；反觀國王失誤數雖比勇士多，但靠著進攻火力支援，仍然收下近5場中的第4勝。

除了柯爾對球隊表現不滿外，勇士格林（Draymond Green）賽後也忍不住爆粗口，「我們輸了20分，在此之前我從未見過這樣糟糕的表現，不管從任何角度來說，我們很糟糕。」

格林也坦言，儘管賽季前就知道勇士本季會非常掙扎，但真的經歷到這種前所未有的經歷還是感到非常困難，此役勇士只有3人得分達雙位數，考利史坦（Willie Cauley-Stein）14分、5籃板、6抄截最佳，格林上場26分鐘僅拿7分。