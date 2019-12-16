NBA／3度遭熱火禁賽 威斯特飯碗恐不保

開季不到兩個月，熱火隊後衛威特斯（右）就遭球隊禁賽3次，恐怕離失業不遠了。 歐新社 分享 facebook

開季不到兩個月，熱火隊後衛威特斯（Dion Waiters）就遭球隊禁賽3次，在球隊處境微妙，《邁阿密先驅報》更報導，熱火已經準備持續向前，對威特斯的每個選項都擺在「檯面上」，28歲後衛很可能面臨失業。

熱火上周宣布，威特斯因違反球隊規定和政策，且「持續不服從」而禁賽6場，當時就有報導指出，威斯特告訴球團因生病不適，無法參與球隊訓練，但之後卻在個人社群平台上傳一張在船上的照片。

這已是威斯特本季第3度遭球隊禁賽，他開幕戰因「不專業行為」受罰，之後又因從鳳凰城飛往洛杉磯的飛機上服用含有大麻主要化合物之一的「THC」，遭球隊處以10場禁賽。

威斯特是2017年加入熱火，他和球團簽下的4年5200萬美元，本季和下一季薪資都超過1200萬美元，但今年狀況百出，熱火開季已經打了26場比賽，他還沒有任何上場記錄。

據《邁阿密先驅報》報導，熱火已經有認賠買斷的打算，但威斯特本季仍想出賽，不管是留在熱火或轉戰他隊，重點是不想失去這兩季近2500萬美元的薪資。

威斯特2012年選秀會被騎士隊在第4順位選中，他上季為熱火出賽44場比賽，場均成績是12分、2.8助攻和2.6籃板，本季是他第8個NBA球季。