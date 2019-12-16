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NBA賽事精華- 76人 vs. 籃網 (12月16日)賽事精華- 魔術 vs. 鵜鶘 (12月16日)

NBA／76人少安比德 慘輸籃網20分斷5連勝

2019-12-16 10:54聯合報 記者曾思儒／即時報導

厄文不在丁威迪持續當家，攻下24分是全場最高，也是連4戰得分都24分，率籃網大勝...
厄文不在丁威迪持續當家，攻下24分是全場最高，也是連4戰得分都24分，率籃網大勝少了安比德的76人。 美聯社
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少了當家中鋒安比德（Joel Embiid），76人隊的連勝場次也在今天告終，籃網隊在丁威迪（Spencer Dinwiddie）24分領軍加上板凳發揮下，以109：89大勝76人，避免吞下3連敗。

安比德場均22.8分和12.3籃板都是76人最佳，但今天因上呼吸道不適缺陣，儘管左膝痠痛缺陣2場的中鋒霍福特（Al Horford）歸隊，但霍福特今天15投錯失10球，10分、9籃板、5助攻和3阻攻的表現無助球隊挑戰6連勝。

籃網明星後衛厄文（Kyrie Irving）持續因肩傷缺陣，不過丁威迪維持近期高檔演出，今天攻下24分是全場最高，也是連4戰得分都24分，本季已有17場超過20分的演出，和上季18場只剩1場之隔。

先發有丁威迪領軍，籃網替補球員今天也有貢獻，上半場就貢獻23分，助隊以57：43領先76人，整場得分也以40：23壓下76人，成另個勝負分水嶺。

哈里斯（Joe Harris）為籃網貢獻16分，喬丹（DeAndre Jordan）和天普（Garrett Temple）各有13分；76人以西蒙斯（Ben Simmons）20分最佳，哈里斯（Tobias Harris）17分。

因違規服用藥物遭禁賽25戰的籃網前鋒錢德勒（Wilson Chandler）今天獻出新球季處女秀，今年7月和籃網簽下1年約的他是8月底遭禁賽，今天終於盼到新球季第一戰，上場19分鐘貢獻2分、7籃板。

76人籃網丁威迪

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