親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

北市火燒四面佛 背後上億利益…警都攔不住

影／台南清晨機車等紅燈被撞 預拌混凝土車闖禍1死3傷

運動筆記【天氣職人】週日 臺北馬盛大開跑｜跑者天氣報報驚!每個路口都有關門點~臺北馬EXPO現場直擊~醫鐵密技
健行筆記跟著冒險精靈去四川 - 那瑪峰回憶錄雲海、楓紅、斜射光，驚喜連連的加里山~
NBA焦點球員- Trae Young (12月16日)焦點球員- LeBron James (12月13日)

NBA／當完兒子啦啦隊 詹姆斯轟32分擒老鷹

2019-12-16 09:57聯合報 記者曾思儒／即時報導

不受連日奔波影響，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天繳出32分、13籃板的「雙10」演出，率紫金軍團以101：96力退老鷹隊，7連勝到手，24勝3敗戰績也追上公鹿隊，並列聯盟最佳。

詹姆斯前一場出戰老東家熱火隊時撞到右手肘，今天賽前傳出手肘痠痛狀況，不過仍維持本季「全勤」演出，上場37分鐘、拿32分都是全最最高，搭配戴維斯（Anthony Davis）27分、13籃板表現，收下客場14連勝。

湖人前天到邁阿密作客，今天持續客場之旅，詹姆斯昨天還先飛到俄亥俄州的哥倫布，去看兒子小詹姆斯（LeBron James Jr.）出戰自己母校聖文森聖瑪莉高中（St. Vincent-St. Mary）；小詹姆斯也沒讓場邊觀戰的爸爸失望，讀秒階段攻進超前球，以全場15分成績率隊以59：56擊敗爸爸母校。

本季第一次親自幫兒子加油，詹姆斯的好心情從肢體動作就能看出，尤其兒子又在抄截得手後攻進球隊第一次的超前分，讓詹姆斯形容這是「不真實的時刻」。

今天換自己穿上黃色戰袍上場，「小皇帝」有許多精彩演出，除大轉身後爆扣、飆進遠距離三分球，還有胯下傳球給哈沃德（Dwight Howard）灌籃的漂亮助攻，讓轟下30分的老鷹後衛楊恩（Trae Young）做白工。

吞下4連敗的老鷹，讀秒階段一度有追平機會，42歲老將卡特（Vince Carter）切入找到菜鳥瑞迪許（Cam Reddish），但瑞迪許底角大空檔失手，湖人射手格林（Danny Green）最後5.5秒則是兩罰都把握，助紫金軍團守護勝利。

詹姆斯老鷹湖人

延伸閱讀

兒子出戰高中母校 詹皇休賽日趕場親見證

NBA／湖人出洛城未嘗敗績 詹皇：每人都是M...

詹皇將滿35歲仍不見下滑 熱火主帥讚找到不老...

NBA／湖人客場12連勝 詹姆斯：還有提升空...

相關新聞

NBA／馬刺連4場OT寫新猷 波總：太可怕

2019-12-15 13:58

NBA／祝唐西奇康復 巴特勒：願付錢看他打球

2019-12-16 09:52

NBA／輸不停！ 鵜鶘不敵魔術吞隊史最慘12連敗

2019-12-16 09:05

NBA／腳踝扭傷成傷兵 唐西奇留達拉斯觀察

2019-12-16 08:13

NBA／獨行俠唐西奇扭傷右腳踝 恐缺賽兩週

2019-12-16 07:17

NBA／連4戰都「加班」 米爾斯救回馬刺

2019-12-16 00:56

NBA／哈登續爆量得分 場均39.3分角逐MVP

2019-12-15 18:53

NBA／大學恩師證實 沃爾母親不幸癌逝

2019-12-15 17:40

NBA／八村壘、渡邊雄太同場較勁 寫聯盟新頁

2019-12-15 17:06

NBA／今日戰績表 公鹿輕取騎士拉出18連勝

2019-12-15 16:48

NBA／約柯奇生涯第32次大三元 金塊主場擊敗雷霆

2019-12-15 15:37

NBA／告別CBA返美 史陶德邁爾仍有意再戰

2019-12-15 15:20

NBA／球員清晨5點才睡 快艇教頭砲轟賽程

2019-12-15 14:56

NBA／唐西奇開賽就傷退 獨行俠拚進延長惜敗熱火

2019-12-15 13:30

NBA／安戴托昆波29分領軍 公鹿推進至18連勝

2019-12-15 13:20

NBA／公牛拉文致命三分打 快艇休2大將斷4連勝

2019-12-15 12:45

NBA／席亞康全能演出 暴龍主場力壓籃網

2019-12-15 12:30

NBA／馬刺連4戰加班 米爾斯致勝跳投克太陽

2019-12-15 12:21

NBA／只打2分鐘就傷退 唐西奇戰熱火不再回歸

2019-12-15 10:42

NBA／兒子出戰母校 詹姆斯趕場見證

2019-12-15 10:11

「甜瓜」依舊甜 安東尼如何找回生涯第二春？

2019-12-14 15:50

幸運之神特別喜歡邁阿密 四大動能助熱火狂燒

2019-12-13 07:00

重建中的鵜鶘持續慘淡 英格倫大爆發值得肯定

2019-12-13 07:00

唐西奇頂尖擋拆技巧 獨行俠超強火力解密

2019-12-12 07:00

詹皇之後最強高中生 帕克在老鷹力拚重生

2019-12-12 07:00

NBA近150天無交易 交易市場開跑日面面觀

2019-12-12 07:00

從唐西奇看衛斯曼 何不開放天才高中生打NBA

2019-12-11 07:00

神奇小子卡魯索 變身湖人爭冠X因子

2019-12-10 07:00

用防守帶動進攻 解密綠衫軍頂尖攻防

2019-12-09 07:00

字母哥再進化 公鹿比上季60勝更強嗎？

2019-12-06 07:00

被低估的無名殺手 葛拉罕一舉躍升黃蜂頭號箭頭

2019-12-06 07:00

不再沈默的雷納德 展現更強的領導者聲量

2019-12-05 07:00

湖人遇獨行俠暴露隱憂 爭冠武器欠三缺四少五

2019-12-03 07:00

外線還是中距離？ NBA現代籃球的重要課題

2019-12-01 10:42

活塞徒擁虛名天賦 想翻身需要重建防守

2019-11-29 07:00

厄文華麗開季背後暗藏漩渦 籃網前途讓人擔憂

2019-11-29 07:00

放掉唐西奇沒什麼好後悔 老鷹更該全力栽培楊恩

2019-11-28 07:00

當詹皇還在聯盟之巔 安東尼卻賭上最後一搏

2019-11-22 07:00

同隊兄弟檔真能戰力加乘 還是純粹搞噱頭？

2019-11-21 07:00
看更多

熱門文章

羽球年終賽／遭陳雨菲逆轉 戴資穎將讓出球后

2019-12-15 18:03

NBA／只打2分鐘就傷退 唐西奇戰熱火不再回歸

2019-12-15 10:42

NBA／球員清晨5點才睡 快艇教頭砲轟賽程

2019-12-15 14:56

NBA／馬刺連4場OT寫新猷 波總：太可怕

2019-12-15 13:58

專訪／王傳家相中劉致榮 「祖先允許」才放行

2019-12-15 13:00

NBA／唐西奇開賽就傷退 獨行俠拚進延長惜敗熱火

2019-12-15 13:30

NBA／八村壘、渡邊雄太同場較勁 寫聯盟新頁

2019-12-15 17:06

羽球年終賽／朝紀錄邁進 戴資穎挑戰第3冠

2019-12-15 12:30

NBA／兒子出戰母校 詹姆斯趕場見證

2019-12-15 10:11

NBA／公牛拉文致命三分打 快艇休2大將斷4連勝

2019-12-15 12:45

MLB／小聯盟裁軍陷僵局 大聯盟放話組新聯盟

2019-12-15 10:47

NBA／告別CBA返美 史陶德邁爾仍有意再戰

2019-12-15 15:20

專訪／「二刀流」師徒 王傳家與劉致榮情如父子

2019-12-15 13:03

NBA／祝福唐西奇早日康復 巴特勒：願付錢看他打球

2019-12-16 09:52

黑色閃電回歸 蔣介文台北馬拉松4度摘冠

2019-12-15 11:39

NBA／安戴托昆波29分領軍 公鹿推進至18連勝

2019-12-15 13:20

冬盟／日本社會人奪首冠 教頭提及劉致榮

2019-12-15 22:03

冬盟／中職第4名達標 林威助讚龍隊：是團隊了

2019-12-15 16:46

紅襪積極排毒甩爛約 林子偉命運猶在未定之天

2019-12-16 07:00

桌球年終賽／林昀儒、廖振珽收亞軍 平隊史最佳

2019-12-15 13:58

羽球年終賽／收單季11冠 桃田賢斗超越李宗偉

2019-12-15 15:56

MLB／明年先發投手少 藍鳥提前搶柳賢振

2019-12-15 11:15

NBA／馬刺連4戰加班 米爾斯致勝跳投克太陽

2019-12-15 12:21

冬盟／龍隊是生涯句點？ 川崎要返家繼承水電行

2019-12-15 11:49

冬盟歷年優秀球員 吉田發展最好、楊岱均最可惜

2019-12-16 07:00

NBA／大學恩師證實 沃爾母親不幸癌逝

2019-12-15 17:40

冬盟／完封中職聯隊 味全龍復活就拿季軍

2019-12-15 16:26

台北馬拉松傅淑萍半馬2連霸 感謝老天幫忙

2019-12-15 10:45

兩屆賽揚獎強投克魯柏 傳印地安人交易至遊騎兵

2019-12-16 06:27

NBA／席亞康全能演出 暴龍主場力壓籃網

2019-12-15 12:30

NBA／哈登續爆量得分 場均39.3分角逐MVP

2019-12-15 18:53

MLB／邦賈納五年8500萬美元加盟 響尾蛇添王牌

2019-12-16 07:57

NBA／約柯奇生涯第32次大三元 金塊主場擊敗雷霆

2019-12-15 15:37

東吳超馬／日本石川佳彥稱王 香港吳益華封后

2019-12-15 10:46

台北馬拉松開跑 柯文哲：預計2022獲金標籤

2019-12-15 11:08

羽球年終賽／遭逆轉苦吞銀 小戴讓出球后

2019-12-15 23:54

總統盃／伍茲領軍反撲 美國逆轉國際隊奪8連勝

2019-12-15 14:43

冬盟／魏全抓6次盜壘 葉總讚表現出乎預料

2019-12-15 16:29

爆米花／假日限定的王牌 吳昇峰高人氣帶回業餘

2019-12-15 22:24

NBA／腳踝扭傷成傷兵 唐西奇留達拉斯觀察

2019-12-16 08:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top