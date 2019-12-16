NBA／當完兒子啦啦隊 詹姆斯轟32分擒老鷹

不受連日奔波影響，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天繳出32分、13籃板的「雙10」演出，率紫金軍團以101：96力退老鷹隊，7連勝到手，24勝3敗戰績也追上公鹿隊，並列聯盟最佳。

詹姆斯前一場出戰老東家熱火隊時撞到右手肘，今天賽前傳出手肘痠痛狀況，不過仍維持本季「全勤」演出，上場37分鐘、拿32分都是全最最高，搭配戴維斯（Anthony Davis）27分、13籃板表現，收下客場14連勝。

湖人前天到邁阿密作客，今天持續客場之旅，詹姆斯昨天還先飛到俄亥俄州的哥倫布，去看兒子小詹姆斯（LeBron James Jr.）出戰自己母校聖文森聖瑪莉高中（St. Vincent-St. Mary）；小詹姆斯也沒讓場邊觀戰的爸爸失望，讀秒階段攻進超前球，以全場15分成績率隊以59：56擊敗爸爸母校。

本季第一次親自幫兒子加油，詹姆斯的好心情從肢體動作就能看出，尤其兒子又在抄截得手後攻進球隊第一次的超前分，讓詹姆斯形容這是「不真實的時刻」。

今天換自己穿上黃色戰袍上場，「小皇帝」有許多精彩演出，除大轉身後爆扣、飆進遠距離三分球，還有胯下傳球給哈沃德（Dwight Howard）灌籃的漂亮助攻，讓轟下30分的老鷹後衛楊恩（Trae Young）做白工。

吞下4連敗的老鷹，讀秒階段一度有追平機會，42歲老將卡特（Vince Carter）切入找到菜鳥瑞迪許（Cam Reddish），但瑞迪許底角大空檔失手，湖人射手格林（Danny Green）最後5.5秒則是兩罰都把握，助紫金軍團守護勝利。