NBA／輸不停！ 鵜鶘不敵魔術吞隊史最慘12連敗

鵜鶘隊今天締造隊史新猷，不過卻是難堪紀錄，球隊以119：130敗給魔術隊後，苦吞12連敗，寫下隊史最長連敗場次。

鵜鶘過去曾有兩次11連敗紀錄，最早是2004年11月23日到12月14日，當時球隊還叫紐奧良黃蜂（New Orleans Hornets），第二次就是2012年12月5日到22日。

今天迎戰魔術前，鵜鶘幾項數字就不好看，包括聯盟防守得分排行榜排在倒數第2位、連敗期間的場軍失分達121.4分且平均差距近12分，今天又讓魔術8名球員得分達兩位數，點點開花轟下130分，成為近期第4場失分超過130分的比賽。

鵜鶘首節一度還以30：24領先，半場打完反以1分落後，第三節又被魔術轟下41分，第四節也無力回天；魔術9名球員上場就有8人得分兩位數，艾薩克（Jonathan Isaac）21分、11籃板最亮眼，缺陣11場復出的中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）也繳出20分和9籃板。

鵜鶘的難堪紀錄夜，教頭簡崔（Alvin Gentry）沒有完整參與，他第三節末不滿裁判吹哨，領到兩次技術犯規出場，由助理教練芬斯（Chris Finch）代掌兵符。

簡崔抗議其來有自，在他被吹出場時，魔術已經獲得24次罰球機會，鵜鶘則是8次，不過鵜鶘自己也沒把握機會，前8罰僅3中，最終罰球表現是12罰6中，魔術卻是26投21中。

鵜鶘下戰將在台灣時間周三迎戰籃網隊，之後迎接客場4連戰，對手依序是灰狼隊、勇士隊、拓荒者隊和金塊隊。