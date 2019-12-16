NBA／腳踝扭傷成傷兵 唐西奇留達拉斯觀察

獨行俠隊球星唐西奇（Luka Doncic），昨天上場不到2分鐘就扭傷右腳踝，儘管球團宣佈X光診斷為陰性反應，保險起見將留在達拉斯養傷，不會隨隊作客密爾瓦基出戰公鹿隊，何時復出目前還沒時程表。

唐西奇昨天開賽不久就因踩到熱火後衛納恩（Kendrick Nunn）而「翻船」，之後就沒再回到球場，獨行俠教頭卡萊爾（Rick Carlisle）今天透過簡訊說明唐西奇狀況，「唐西奇不會隨隊到密爾瓦基，因為他的右腳踝扭傷，他會待在達拉斯和（球團的球員健康和表現總監）史密斯（Casey Smith）在一起，並接受治療。」

卡萊爾也提到，美國時間周三晚上之前，都不會有唐西奇其他進度報告；消息人士則說，唐西奇至少會缺席幾周。

身為上季聯盟最佳新秀，年僅20歲的唐西奇今年持續進化，昨天扭傷前的場均表現是29.3分、9.6籃板和8.9助攻，本季已完成聯盟最多的8次「大三元」，包括上周出戰活塞隊轟下41分、12籃板、11助攻。

昨天受傷前，唐西奇已經連續20場比賽得分至少20分，另外有5籃板和5助攻，在聯盟紀錄上僅次於傳奇球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson），成為聯盟本季MVP的熱門人選。

在唐西奇出賽表現帶領下，獨行俠近13場比賽拿下11勝，但在當家球星成傷兵後卻要接連面對強敵，明天先和公鹿隊交手，之後3戰對手依序是塞爾蒂克隊、76人隊和衛冕軍暴龍隊。