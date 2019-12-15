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NBA／哈登續爆量得分 場均39.3分角逐MVP

2019-12-15 18:53台灣醒報 台北報導

休士頓火箭隊當家球星哈登，允為目前聯盟的得分王。 美聯社
休士頓火箭隊當家球星哈登，允為目前聯盟的得分王。 美聯社
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休士頓火箭隊一哥哈登上週手感絕佳，創下本季第二次連兩戰得分突破50分，目前本季場均39.3分在聯盟獨佔鰲頭，外帶5.9籃板和7.5助攻，已被認為是年度最有價值球員（MVP）的有力競爭者。不過哈登的劣勢在於球隊戰績尚未擠入前段班，他還需要證明自己不只是會飆分，也能帶領球隊持續贏球。

上週得分火力爆發

上週哈登先是在11日的比賽中力挽狂瀾，一人轟下55分，帶領球隊驚險戰勝騎士隊。兩天後，面對魔術隊的比賽中，哈登再度殺紅了眼，單場飆進54分力退對手。哈登在這兩場比賽中甚至不是依靠招牌罰球取分，合計僅有11罰，而是以65投39中的高命中率，展現高效的得分火力。

哈登在這兩場比賽都砍進10記三分球，成為繼勇士隊柯瑞之後，史上第二人連續兩場投進雙位數三分球的球員。此外，目前哈登生涯突破50分的場次已來到23場，紀錄上僅次於布萊恩的25場、喬丹的31 場和張伯倫的118場。

有望競爭年度MVP

截至14日，哈登本季場均得分39.3分，遙遙領先居次的「字母哥」安戴托昆波的31分，若繼續維持這樣的表現，已經能排進NBA單季均分的史上第3名，前兩名的紀錄保持者都是NBA歷史得分王張伯倫。

不過根據最新的NBA官方的MVP排行榜(https://www.nba.com/article/2019/12/12/kia-mvp-ladder-dec-13-edition-2019-20)，哈登目前仍排在第4名，落後公鹿隊安戴托昆波、獨行俠隊的少主唐西奇、湖人隊的詹姆斯，前3名選手的所屬球隊都是分區的前3名，而哈登所屬的火箭隊目前戰績17勝9敗，還排在西區第5名。

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哈登NBA安戴托昆波

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