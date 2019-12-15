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NBA今日十大好球 (12月15日)賽事懶人包 (12月15日)

NBA／今日戰績表 公鹿輕取騎士拉出18連勝

2019-12-15 16:48聯合新聞網 整理

字母哥率公鹿拉出18連勝，離20連勝只差2場，就看獨行俠和湖人能否阻擋！ 美聯社
字母哥率公鹿拉出18連勝，離20連勝只差2場，就看獨行俠和湖人能否阻擋！ 美聯社
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NBA今日戰績表

馬刺 121:119(OT) 太陽

籃網 102:100 暴龍

快艇 106:109 公牛

巫師 111:128 灰熊

熱火 122:118(OT) 獨行俠

騎士 108:125 公鹿

活塞 115:107 火箭

雷霆 102:110 金塊

NBA明日賽程

時間 客場 主場

04:30 魔術 vs. 鵜鶘

06:00 黃蜂 vs. 溜馬

07:00 湖人 vs. 老鷹 (緯來體育台)

07:00 76人 vs. 籃網

09:00 尼克 vs. 金塊

09:30 國王 vs. 勇士 (愛爾達體育1台)

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