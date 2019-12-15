NBA／球員清晨5點才睡 快艇教頭砲轟賽程

快艇球員清晨5時才抵下榻飯店休息，球員在場上也確實有氣無力，讓教頭瑞佛斯砲轟賽程安排不佳。 美聯社 分享 facebook

快艇隊「背靠背」客場出賽，前役擊敗灰狼隊後，不到22小時又迎戰芝加哥公牛隊，15日106：109四連勝中斷，主帥瑞佛斯（Rivers said）賽後表示球員清晨5時才抵下榻飯店休息，砲轟聯盟賽程安排不佳，罔顧球員健康，此役根本不應該打。

快艇隊前役造訪明尼蘇達，為顧及全國轉播賽程延後兩小時開賽，比賽將近晚間8時45分才登場，從明尼蘇達飛芝加哥至少得飛1.5小時，讓原先休息時間已經夠吃緊的「背靠背」賽程，球員睡眠和復原時間再縮短，令瑞佛斯大表不滿。

「聯盟一直都不錯，但今天這場比賽，在我看來根本不應該打。」瑞佛斯表示，球員昨晚賽後趕飛機至芝加哥，抵達下榻飯店已3時45分，基本上就寢時間將近清晨5時，「根本不應該在隔天還安排賽程，尤其還他們口口聲聲說關心球員健康。」

今日快艇在雷納德（Kawhi Leonard）、威廉斯（Lou Williams）雙雙輪休情況下，遭公牛上演逆轉戲碼，拉文（Zach LaVine）終場前0.2秒完成關鍵三分打，帶走勝利。

攻下27分、6助攻的喬治（Paul George），則不願以身體疲勞為輸球找藉口，「這不是一兩天的事了，我們就是單純被擊敗。」

球員睡眠剝奪議題近年受到重視，76人隊哈里斯（ Tobias Harris）就曾表示，睡眠剝奪已經等同NFL（美式足球）的腦震盪議題，威脅球員的健康，不過聯盟目前以減少「背靠背」場次作為因應。