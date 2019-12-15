NBA／馬刺連4場OT寫新猷 波總：太可怕

馬刺連四戰打入延長賽，讓主帥波波維奇（Gregg Popovich）直呼可怕。 美聯社 分享 facebook

聯盟史上過去有數支球隊，曾連續三場比賽打入延長賽，不過聖安東尼奧馬刺隊15日寫下新猷，121：119延長賽擊敗太陽隊，近11天、連四戰打入延長賽，也讓馬刺主帥波波維奇（Gregg Popovich）直呼可怕。

馬刺隊4日主場對休士頓火箭藉著板凳奇兵華克（Lonnie Walker IV）和球星德羅展（DeMar DeRozan）攜手發揮，135：133二度OT險勝火箭。8日又再度殺入延長，105：104一分差氣走國王，前役則是延長賽109：117不敵騎士。

今日馬刺隊與太陽遠征墨西哥市體育館（Arena Ciudad de México）開戰，再度陷入惡鬥，所幸笑著離開的還是馬刺隊，但主帥波波維奇賽後聽聞寫下另類紀錄後仍說：「這太可怕了。」

連四戰OT拿下三勝一負，此役終場前0.3秒投進致勝球的米爾斯（Patty Mills）則表示，一切要歸功隊友沒有放棄，並在精疲力竭之際仍確切執行戰術，「留給墨西哥球迷一個難忘的回憶也不賴。」

實際上馬刺隊第四節就有機會拿下比賽，但艾德里奇（LaMarcus Aldridge）倒數16.3秒罰球線上沒能添進保險分，反讓烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）倒數3.2秒飆進追平三分球，將戰線延長。