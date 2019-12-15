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NBA／兒子出戰母校 詹姆斯趕場見證

2019-12-15 10:11聯合報 記者曾思儒／即時報導

詹姆斯在休兵日先飛到俄亥俄州的哥倫布，去看兒子小詹姆斯（LeBron James...
詹姆斯在休兵日先飛到俄亥俄州的哥倫布，去看兒子小詹姆斯（LeBron James Jr.）的比賽。 美聯社
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昨天終結前東家熱火隊的開季主場連勝，湖人隊當家球星「小皇帝詹姆斯（LeBron James）打包行李的下一個目的地卻不是明天比賽城市亞特蘭大，他在休兵日先飛到俄亥俄州的哥倫布，去看兒子小詹姆斯（LeBron James Jr.）出戰自己母校聖文森聖瑪莉高中（St. Vincent-St. Mary）。

小詹姆斯就讀塞拉峽谷高中（Sierra Canyon High School），開季已經打出七連勝，但「小皇帝」都沒能親自見證，詹姆斯昨天率隊賞給熱火主場首敗後就提到，本季唯一不開心的事情就是沒能看到寶貝愛子的開季表現，「我熱愛我的工作，我不會視之為理所當然，這是美夢成真，但錯過我兒子的比賽，錯過另個兒子開季第一場比賽，也沒法參加女兒的體操演出，我知道這是為了工作，但還是糟透了。」

詹姆斯選擇在休兵日實踐父親角色，隊友和教練都給予支持，戴維斯（Anthony Davis）說：「我認為這是他很棒的時刻，也可以讓他回憶過往，看他兒子打球，經歷一切。」

湖人教頭佛蓋爾（Frank Vogel）也說，身為父親，他能感同身受，「我們為這職業犧牲很多家庭時間，錯過和孩子們很多事情，我真心為他開心，他也能夠做到這一點。」

「小皇帝」生涯第一次登上全國轉播就是就讀聖文森聖瑪莉高中時期，當時他率隊擊敗全國排名第一的橡樹山學院（Oak Hill Academy），距離現今已經17年整。

詹姆斯說，高中算是大家開始認識自己的開端，如今換寶貝兒子和自己母校交手，「能看我的兒子比賽，對手又是自己母校，感覺很不真實，就像一個輪迴，真是不可思議了。」

詹姆斯小皇帝熱火

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