NBA／兒子出戰母校 詹姆斯趕場見證

詹姆斯在休兵日先飛到俄亥俄州的哥倫布,去看兒子小詹姆斯(LeBron James Jr.)的比賽。 美聯社 分享 facebook

昨天終結前東家熱火隊的開季主場連勝,湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)打包行李的下一個目的地卻不是明天比賽城市亞特蘭大,他在休兵日先飛到俄亥俄州的哥倫布,去看兒子小詹姆斯(LeBron James Jr.)出戰自己母校聖文森聖瑪莉高中(St. Vincent-St. Mary)。

小詹姆斯就讀塞拉峽谷高中(Sierra Canyon High School),開季已經打出七連勝,但「小皇帝」都沒能親自見證,詹姆斯昨天率隊賞給熱火主場首敗後就提到,本季唯一不開心的事情就是沒能看到寶貝愛子的開季表現,「我熱愛我的工作,我不會視之為理所當然,這是美夢成真,但錯過我兒子的比賽,錯過另個兒子開季第一場比賽,也沒法參加女兒的體操演出,我知道這是為了工作,但還是糟透了。」

LeBron arrives to watch Bronny and Sierra Canyon play against his alma mater, St. Vincent-St. Mary.



Watch live now 🍿 https://t.co/kR7PaLSUVa pic.twitter.com/iRYN6KvCrw