NBA／尼克灌錯籃烏龍 網友：這是他們會做的事

尼克全隊賽後慶祝本季首度二連勝。 美聯社

尼克今日作客國王,靠著前鋒藍道(Julius Randle) 遠投近切豪取26分,助尼克103:101險勝國王,拿下近期2連勝。尼克雖贏球,不過比賽中途發生尷尬插曲,尼克前鋒諾克斯(Kevin Knox)於一次爭搶籃板時,不慎將球灌進自己防守籃框的烏龍球,糗態隨即在網路上瘋傳。

今日比賽進入第二節中段,國王中鋒巴格利(Marvin Bagley III)快攻切入上籃未果,諾克斯與國王後衛希爾德(Buddy Hield)爭搶籃板,結果諾克斯竟然就順手把球灌進國王進攻的籃框。雖這球得分最後算在希爾德身上,但也讓網友抓到機會大打嘴砲。不少網友直言:「這感覺就是尼克會做的事。」

當然,這種好糗的鏡頭自然躲不過《俠客烏龍球》的法眼。《俠客烏龍球》隨即也在官方推特轉傳該烏龍片段,並表示:「老兄,灌錯籃框了啦...」。

Kevin, that was the wrong basket! 😅 #Shaqtin pic.twitter.com/rSz4zP5dGO