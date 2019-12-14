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NBA／尼克灌錯籃烏龍 網友：這是他們會做的事

2019-12-14 17:27聯合新聞網 綜合報導

尼克全隊賽後慶祝本季首度二連勝。 美聯社
尼克全隊賽後慶祝本季首度二連勝。 美聯社
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尼克今日作客國王，靠著前鋒藍道（Julius Randle） 遠投近切豪取26分，助尼克103:101險勝國王，拿下近期2連勝。尼克雖贏球，不過比賽中途發生尷尬插曲，尼克前鋒諾克斯（Kevin Knox）於一次爭搶籃板時，不慎將球灌進自己防守籃框的烏龍球，糗態隨即在網路上瘋傳。

今日比賽進入第二節中段，國王中鋒巴格利（Marvin Bagley III）快攻切入上籃未果，諾克斯與國王後衛希爾德（Buddy Hield）爭搶籃板，結果諾克斯竟然就順手把球灌進國王進攻的籃框。雖這球得分最後算在希爾德身上，但也讓網友抓到機會大打嘴砲。不少網友直言：「這感覺就是尼克會做的事。」

當然，這種好糗的鏡頭自然躲不過《俠客烏龍球》的法眼。《俠客烏龍球》隨即也在官方推特轉傳該烏龍片段，並表示：「老兄，灌錯籃框了啦...」。

好在諾克斯這次出包並沒有斷送尼克贏球機會。尼克克服一度16分的落後，在末節靠著後衛裴頓（Elfrid Payton）拋投成功反超，最後也順利以103:101擊退國王，拿下本季首度2連勝。

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