NBA／戴維斯、詹皇砍61分 斷熱火主場11連勝

戴維斯。 路透 分享 facebook 半場落後8分，西區龍頭洛杉磯湖人隊不願連勝斷在邁阿密，今天靠著戴維斯（ Anthony Davis）攻下33分、詹姆斯（LeBron James）再繳準「大三元」表現28分、12助攻、9籃板，終場以113：110續寫六連勝與客場13連勝，並中止熱火隊主場的11連勝紀錄。

贏球的湖人隊以23勝3負戰績穩居西區龍頭，客場13連勝為隊史第二長，開季至今客場僅吞一敗，不過此役仍贏得驚險。半場落後8分的湖人隊，易籃後8分21秒由詹姆斯飆進三分球，扳平戰局，湖人隊在6分鐘內回敬23：8攻勢，第三節結束取得雙位數領先。

但熱火還沒放棄，第四節最後2分30秒，納恩（Kendrick Nunn）、羅賓森（Duncan Robinson）貢獻三記三分球，攜手巴特勒回敬11：4攻勢，追到1分差，湖人隊凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）終場前8.1秒兩罰中1，讓比賽還有懸念。

湖人隊以50顆籃板勝過熱火隊的34顆，尤其讀秒階段幾顆籃板蔚為關鍵，8.1秒凱威爾波普第二罰不中，湖人隊搶下進攻籃板，凱威爾波普再站上罰球線拿下1分，幫助湖人取得3分領先。

熱火隊把剩下4.2秒的最後一擊交給巴特勒，在右邊底線三分線出手彈框而出，終場湖人隊113：110險勝。巴特勒攻下熱火最佳23分、瓊斯（Derrick Jones Jr.）17分、納德16分。