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NBA焦點球員- James Harden狂砍54分 (12月14日)賽事懶人包 (12月13日)

NBA／連兩場轟破50分 哈登狂飆54分痛宰魔術

2019-12-14 10:53聯合報 記者林宋以情／即時報導

哈登(左)對決魔術，飆出54分。 美聯社
哈登(左)對決魔術，飆出54分。 美聯社
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火箭當家球星哈登（James Harden）在前一場對騎士隊完成本季第四度得分破50大關，14日踢館魔術，狂飆10記三分球，共轟下54分、7助攻、5籃板，連兩場得分破50分，本季五度得分上看50分，率隊以130：107大勝魔術隊。

火箭隊主帥丹東尼（Mike D'Antoni）前役賽後對陣中「一哥」評價言猶在耳，對於哈登關鍵時刻強心臟表現已經習以為常，「如果是第一次我可能會有些驚訝，但他已經這麼做長達四年了。當比賽越關鍵，他的表現越是不可思議。」

哈登前役轟55分率隊奪勝，連兩場比賽數據驚人，共計轟下109分，三分球33投20中，命中率高達六成，且罰球線上是11罰全中，並送出15次助攻，率隊近五戰拿下四勝。

火箭隊在半場就取得7分領先，下半場持續擴大比分差，第3節轟出34：23攻勢，前3節打完取得18分領先，全隊轟進22記三分球，讓魔術隊難以招架。

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）挹注23分、7籃板、6助攻，塔克（PJ Tucker）也有「雙十」12分、11籃板；魔術隊佛尼爾（Evan Fournier）27分最佳，葛登（Aaron Gordon）挹注21分。

魔術哈登Russell Westbrook

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