NBA／熱火隊能「說真話」 巴特勒：拚進總冠軍

熱火隊巴特勒(左二)要拚進軍總冠軍賽。 路透 分享 facebook 從灰狼隊到費城76人，邁阿密熱火隊球星巴特勒（Jimmy Butler）連續連三年換穿不同戰袍，對於新東家評價倒是有別以往，表示熱火隊是能夠說真話的地方，並看好熱火隊拿下東區冠軍，衝擊總冠軍戰。

歷經灰狼隊的「賣我」宣言，巴特勒在上季轉戰76人隊與西蒙斯（Ben Simmons）、安比德（Joel Embiid）組三巨頭成效仍不如預期，他更爆料球隊有人別有居心，為財富而戰而非總冠軍。今夏轉戰邁阿密，巴特勒顯得如魚得水，並對新東家隊友和主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）美言不斷。

巴特勒表示，熱火隊與他如同天作之合，且讓他總是笑容滿面，最重要的是全隊上下可以為了贏球目標一致，並願意聽真話。

「這裡能夠說實話，很多批評都不是針對個人。」巴特勒指出，很多時候會對隊友提出建議，他只是單純希望幫助隊友，攜手贏球，「但很多人沒辦法接受，現在這裡，我可以做自己，這也是主帥希望我做的。」

巴特勒本季場均20.6分、7助攻，6.9籃板，且命中率高達四成三一，率隊開季取得18勝6負，衝上東區第二，且主場拿下11連勝，他也看好球隊的表現，「現在的戰績，從教練、球員所有人都不意外，我們每個人都知道自己的能耐。現在才12月，相信隨著球季，我們能夠繼續成長，拚進總冠軍戰。」