NBA／唐西奇豪取41分又大三元 助獨行俠輕取活塞

美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天在第三方場地墨西哥市與底特律活塞交手，獨行俠救世主唐西奇豪取41分又大三元，助球隊以122比111拔掉活塞。

效力獨行俠第2個球季即不同凡響的唐西奇（LukaDoncic），晚間以斬獲41分、12籃板與11助攻的優異表現，使美國南方鄰國墨西哥的球迷讚嘆不已，總計唐西奇24投14中，三分球投13中6，並且是今年球季第4度得分破40。

這也是他NBA生涯第16個大三元，上月獨行俠與聖安東尼奧馬刺的比賽中，唐西奇奪生涯得分創新高的大三元，當時他斬獲42分、抓11籃板與12助攻。

靠著唐西奇予取予求，獨行俠這場比賽第3節曾領先高達24分，活塞一路苦追，決勝第4節曾縮短差距至9分，最後氣力放盡以11分之差飲恨。

而唐西奇這場比賽同時締造了一項紀錄，那就是聯盟46年來首個在第三方場地勇奪大三元的球員。

此前則是在1973年12月12日，波士頓塞爾蒂克與洛杉磯快艇前身、水牛城勇士（Buffalo Braves）於羅德島州普羅登斯市（Providence）對決時，已故名人堂球星、當時塞爾蒂克的得分後衛哈維契克（JohnHavlicek）也曾締造在第三方場地勇奪21分、10籃板與11助攻的大三元紀錄，使得塞爾蒂克攻破水牛城。