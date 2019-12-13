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NBA／用行動回應質疑 安比德飆38分退綠衫軍

2019-12-13 12:11聯合報 記者劉肇育／即時報導

76人中鋒安比德(右)進攻。 歐新社
76人中鋒安比德(右)進攻。 歐新社
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近日因場上表現不如預期而遭受質疑的費城76人中鋒安比德（Joel Embiid），今天作客波士頓塞爾蒂克以用實際行動回應外界批評，全場進帳38分外帶13籃板，並在比賽倒數階段以六罰五中，加上賞對手一記麻辣鍋的表現，助76人以115：109擊敗綠衫軍，推進四連勝。

安比德本賽季在數據表現上不進反退，引發傳奇球星巴克利（Charles Barkley）、歐尼爾（Shaquille O’Neal）的批評，甚至認為他受到的關注已不如其他聯盟一線球星，甚至無法變成一名偉大的球員。

今天與塞爾蒂克之戰賽前，安比德也表示會虛心受教，並用表現回應外界質疑，「這就是他們的工作，我認為他們說的是對的，我確實要打得更積極和有侵略性，然後利用我的身材去主導比賽。我在整個賽季還沒有做到這點，我現在的打法確實影響自己的效率與數據。」

76人在霍福特（Al Horford）因傷無緣對決老東家的情況下，由安比德獨挑禁區大樑，而他也展現強烈贏球企圖心，單場出手21次命中12球，另外還不斷強打禁區製造對手犯規，站上罰球線14次命中12球，拿下個人本賽季新高的38分。

雖然塞爾蒂克在主控華克（Kemba Walker）全場進帳29分的帶領下，一路緊咬76人不放，其中泰托姆（Jayson Tatum）還在比賽最後27秒投進關進三分球，幫助綠衫軍追到僅剩一分差距，不過接下來安比德連續六罰命中五球，還賞給綠衫軍泰斯（Daniel Theis）一記麻辣鍋，幫助76人終場以六分差距守住勝利。

塞爾蒂克76人Al Horford

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