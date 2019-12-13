NBA／橫跨拉丁美洲 發展聯盟將首度引進墨西哥球隊

G聯盟賽事。 美聯社 分享 facebook 在今天達拉斯獨行俠與底特律活塞於墨西哥舉行的例行賽開打前，NBA聯盟主席席佛（Adam Silver）宣布，墨西哥職業球隊Capitanes，將在下賽季正式加入發展聯盟（G League），並在未來五年成為該聯盟的第29支球隊以及首支北美洲境外球隊。

「將G聯賽帶進墨西哥是NBA的新里程碑，這也展現我們對於墨西哥和拉丁美洲球迷的承諾。」席佛在今天與發展聯盟主席羅因（Shareef Abdur-Rahim）等人共同發出聲明，「作為美國與加拿大地區以外的首支發展聯盟球隊，我們歡迎Capitanes加入NBA的大家庭。」

成立於2016年的Capitanes，主場位於墨西哥城，由於過去10多年來身為墨西哥首都的墨西哥城一直缺乏一支具有競爭力的職業籃球隊伍，因此由該城中的投資者攜手創立了這支球隊，並成為墨西哥職業聯賽中唯一一支與政府沒有經濟上關聯的隊伍。

對於發展聯盟首度踏出北美洲以外地區，羅因說：「發展聯盟一直以來都致力於拉丁美洲與國際賽事的發展，能夠在墨西哥城用有一支球隊是實現這個願景的重要一步，很開心Capitanes的加入，並期待著下賽季在他們的主場觀看球隊比賽。」