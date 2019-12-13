NBA／月底將滿35歲 熱火主帥讚詹姆斯找到不老之泉

詹姆斯。 路透 分享 facebook

洛杉磯湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）將在本月底年滿35歲，本賽季仍率領湖人打出聯盟最佳戰績，歷久不衰的好表現讓人驚奇，而過去曾執教過他的邁阿密熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）在迎戰湖人前夕表示，詹姆斯應該是尋找到傳說中的不老之泉。

湖人明天將作客熱火主場，而過去曾在邁阿密效力過四個賽季，並幫助熱火拿下兩座總冠軍的詹姆斯，也利用今天故地重遊，並為好友的店在個人社群網站上宣傳。

熱火主帥史波史特拉，對於詹姆斯在離開邁阿密後至今仍沒有任何退化狀況，表現甚至更加全面，讓他直言詹姆斯肯定是找到傳說中的不老之泉，「我認為他找到了大家都在找的不老之泉，在上一次我們對戰湖人比賽前我就曾這樣說過他，對他來說，所謂的不老之泉就是投入大量的努力，即使沒有人關注，也不休息。」

與詹姆斯合作過四個賽季的史波史特拉，是聯盟中最了解詹姆斯的教練之一，他強調詹姆斯的成功絕對非偶然，而是投入大量的心血所獲的，「他在夏天也很少會休息，所以他從未發生過，在享樂了三、四個月後才重新找回狀態的狀況，整個夏天他每周至少訓練三到四天，夏天結束前還會提升到五天，為訓練營做好準備。」

而今年30歲的熱火前鋒巴特勒（Jimmy Butler）也說，詹姆斯對身體的保養確實有獨到之處，「他參加比任何人都還要多的比賽，因為他每年幾乎都要一路打到總冠軍賽，而且他在球場兩端都努力貢獻，他就是一個長久以來都能維持在同一水準的球員，這代表著他很懂得照顧自己的身體，每個人都希望像他這樣。」