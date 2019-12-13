親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
中職30年
綜合
路跑

中火14日起不能使用生煤！台電：全台供電都將受衝擊

胡同燒肉、蜷尾家冰品上飛機 星宇航空餐點曝光

運動筆記花蓮跑旅新開始新氣象-礁溪溫泉盃馬拉松(人緯的第45馬)
健行筆記跟著冒險精靈去四川 - 那瑪峰回憶錄雲海、楓紅、斜射光，驚喜連連的加里山~
NBA賽事懶人包 (12月12日)賽事精華- 尼克 vs. 勇士 (12月12日)

NBA／月底將滿35歲 熱火主帥讚詹姆斯找到不老之泉

2019-12-13 11:11聯合報 記者劉肇育／即時報導

詹姆斯。 路透
詹姆斯。 路透
分享

洛杉磯湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）將在本月底年滿35歲，本賽季仍率領湖人打出聯盟最佳戰績，歷久不衰的好表現讓人驚奇，而過去曾執教過他的邁阿密熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）在迎戰湖人前夕表示，詹姆斯應該是尋找到傳說中的不老之泉。

湖人明天將作客熱火主場，而過去曾在邁阿密效力過四個賽季，並幫助熱火拿下兩座總冠軍的詹姆斯，也利用今天故地重遊，並為好友的店在個人社群網站上宣傳。

熱火主帥史波史特拉，對於詹姆斯在離開邁阿密後至今仍沒有任何退化狀況，表現甚至更加全面，讓他直言詹姆斯肯定是找到傳說中的不老之泉，「我認為他找到了大家都在找的不老之泉，在上一次我們對戰湖人比賽前我就曾這樣說過他，對他來說，所謂的不老之泉就是投入大量的努力，即使沒有人關注，也不休息。」

與詹姆斯合作過四個賽季的史波史特拉，是聯盟中最了解詹姆斯的教練之一，他強調詹姆斯的成功絕對非偶然，而是投入大量的心血所獲的，「他在夏天也很少會休息，所以他從未發生過，在享樂了三、四個月後才重新找回狀態的狀況，整個夏天他每周至少訓練三到四天，夏天結束前還會提升到五天，為訓練營做好準備。」

而今年30歲的熱火前鋒巴特勒（Jimmy Butler）也說，詹姆斯對身體的保養確實有獨到之處，「他參加比任何人都還要多的比賽，因為他每年幾乎都要一路打到總冠軍賽，而且他在球場兩端都努力貢獻，他就是一個長久以來都能維持在同一水準的球員，這代表著他很懂得照顧自己的身體，每個人都希望像他這樣。」

詹姆斯熱火湖人

延伸閱讀

強調受詹皇精神感召 美大生回饋故鄉巴基斯坦

哈沃德扮關鍵替補 詹姆斯：能幸運能簽下他

成為更好版本的自己 哈沃德肺腑之言獲隊友力挺

NBA／湖人客場12連勝 詹姆斯：還有提升空...

🎊 跨年喝咖啡 暖心又暖胃 🎊 2019 最後一波 趕快來領

相關新聞

幸運之神特別喜歡邁阿密 四大動能助熱火狂燒

2019-12-13 07:00

重建中的鵜鶘持續慘淡 英格倫大爆發值得肯定

2019-12-13 07:00

NBA近150天無交易 交易市場開跑日面面觀

2019-12-12 07:00

NBA／遭質疑詐傷 籃網總管：不會逼厄文復出

2019-12-13 10:28

NBA／哈沃德扮關鍵 詹姆斯：幸運能簽下他

2019-12-13 10:54

NBA／雷納德回多倫多 球迷仍送暖

2019-12-12 23:49

NBA／湖人客場12連勝 詹姆斯：還有提升空間

2019-12-12 15:49

NBA／海瓦德命運多舛 復出第2戰又成傷兵

2019-12-12 14:22

NBA／用行動回應質疑 安比德飆38分13籃板退綠衫軍

2019-12-13 12:11

NBA／今日戰績表 76人安比德38分率隊破綠衫軍拉4連勝

2019-12-13 11:55

NBA／橫跨拉丁美洲 發展聯盟將首度引進墨西哥球隊

2019-12-13 11:37

NBA／強調受詹皇精神感召 美大生回饋故鄉巴基斯坦

2019-12-13 10:57

NBA／大學單場飆進100分 灰狼菜鳥弟稱受布萊恩啟發

2019-12-13 10:32

NBA／諾基奇持續恢復訓練 傳尋求明星賽前復出

2019-12-13 10:23

NBA／轉戰KBL聯賽 歐卡福加盟蔚山現代太陽神

2019-12-13 10:03

NBA／外媒評列強交易進補候選 莫里斯、費佛斯遭點名

2019-12-13 09:59

NBA／成為更好版本的魔獸 哈沃德肺腑之言獲隊友力挺

2019-12-13 09:43

NBA／籃網迎接錢德勒歸隊 決議釋出薛姆波特

2019-12-13 09:35

NBA／遭批不如唐西奇、字母哥 安比德：他們是對的

2019-12-13 09:02

NBA／湖人防守出色 佛蓋爾：執教過最具競爭球隊

2019-12-12 16:55

NBA／今日戰績表 爐主之爭勇士不敵尼克獨居墊底

2019-12-12 15:46

NBA／莫里斯、羅素對轟 尼克退勇士止10連敗

2019-12-12 15:27

NBA／波格丹諾維奇逆轉三分砲 國王氣走雷霆

2019-12-12 15:02

NBA／安戴托昆波休兵無礙 公鹿勇奪16連勝

2019-12-12 13:45

NBA／黃蜂葛拉罕再當英雄 飆新高40分終結籃網

2019-12-12 11:51

NBA／賽前溫馨領戒後 雷納德率快艇輕取前東家

2019-12-12 11:29

NBA／華克44分無用 哈勒戴兄弟助溜馬逆轉綠衫軍

2019-12-12 11:20

NBA／魔獸遭狂噓爆衝突 詹姆斯大三元拆穿魔術

2019-12-12 11:02

NBA／哈登狂轟55分 第四節隻手逆轉騎士

2019-12-12 10:38

NBA／莫雷事件翻譯爭議 聯盟主席：未來謹慎審核

2019-12-12 10:23

NBA／盼球衣被尼克退休 安東尼：7號仍是最愛

2019-12-12 09:36

NBA／領冠軍戒獲掌聲 雷納德：開打後噓聲難免

2019-12-12 09:02

唐西奇頂尖擋拆技巧 獨行俠超強火力解密

2019-12-12 07:00

詹皇之後最強高中生 帕克在老鷹力拚重生

2019-12-12 07:00

從唐西奇看衛斯曼 何不開放天才高中生打NBA

2019-12-11 07:00

神奇小子卡魯索 變身湖人爭冠X因子

2019-12-10 07:00

用防守帶動進攻 解密綠衫軍頂尖攻防

2019-12-09 07:00

字母哥再進化 公鹿比上季60勝更強嗎？

2019-12-06 07:00

被低估的無名殺手 葛拉罕一舉躍升黃蜂頭號箭頭

2019-12-06 07:00
看更多

熱門文章

桌球年終賽／男雙扳倒世界第一 林昀儒單日三勝

2019-12-12 19:21

MLB／打者合約壓倒投手 楚奧特唯一「4億男」

2019-12-12 17:07

NBA／海瓦德命運多舛 復出第2戰又成傷兵

2019-12-12 14:22

NBA／湖人客場12連勝 詹姆斯：還有提升空間

2019-12-12 15:49

羽球年終賽／戴資穎逆轉依瑟儂 續保晉級機會

2019-12-12 16:47

MLB／天使7年2.45億美元簽瑞登 當楚奧特副手

2019-12-12 12:20

NBA／湖人防守出色 佛蓋爾：執教過最具競爭球隊

2019-12-12 16:55

NBA／莫里斯、羅素對轟 尼克退勇士止10連敗

2019-12-12 15:27

中職／富邦悍將再投震撼彈 最強洋投索沙歸隊

2019-12-13 10:07

NBA／安戴托昆波休兵無礙 公鹿勇奪16連勝

2019-12-12 13:45

NBA／盼球衣被尼克退休 安東尼：7號仍是最愛

2019-12-12 09:36

羽球年終賽／連兩天逆轉秀 周天成拍落安賽龍

2019-12-12 16:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top