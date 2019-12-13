NBA／遭質疑詐傷 籃網總管：不會逼厄文復出

籃網不會逼厄文復出。 路透 分享 facebook 從11月中因為肩膀傷勢缺陣至今的布魯克林籃網後衛厄文（Kyrie Irving），不僅遲遲未公布近一步的歸期，日前更引來「詐傷」不想對戰前東家波士頓塞爾蒂克的質疑，不過籃網總管馬克思（Sean Marks）表示，厄文確實有傷在身，具體歸隊時間仍有待評估。

厄文在上月中與金塊之戰右肩撞傷後，至今已經休養近一個月的時間，導致日前引發美國媒體臆測，厄文僅是為了避開上月底兩場對戰前東家的比賽，甚至是轉隊後首度回到波士頓的行程。

雖然在隨後塞爾蒂克作客籃網主場的比賽中，厄文隨即現身觀戰，並且在賽後與前隊友們互相擁抱，希望藉由行動化解與前東家間的誤解；不過對於厄文的負面傳聞仍不曾間斷，也讓籃網總管馬克思決定出面為球隊主控緩頰。

「具體的歸隊時間還要看他的身體狀況，就球隊本賽季的狀況以及長遠的規劃，我們不會強迫他提前復出，特別是像他這種級別的球員。」馬克思在談到外界對於厄文的質疑時說：「每一個人都被賦予表達觀點的權利，但對我來說，除非我完全了解一個人或一支球隊，否則我不會輕易評論他人。而厄文不是為了躲避一場比賽就缺席兩周賽事的人，他是真的受傷了。」

本賽季厄文在杜蘭特（Kevin Durant）缺陣的情況下，代表籃網出賽11場，繳出平均28.5分7.2助攻的亮眼數據，讓馬克思直言並不擔心他復出後的狀況，「當他健康的時候時候，是多麽有競爭力，他希望完全健康再復出，我也很贊同，他的天賦是無庸置疑，對勝利的渴望，更是讓我們對於擁有他感到興奮。」