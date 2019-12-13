NBA／成為更好版本的魔獸 哈沃德肺腑之言獲隊友力挺

湖人哈沃德(左)對抗老東家魔術。 美聯社 分享 facebook 洛杉磯湖人「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）昨天在回到老東家奧蘭多魔術主場的比賽中飽受噓聲，不過最終在隊友詹姆斯（LeBron James）的大三元領軍下仍帶走勝利，賽後哈沃德也談到了魔術球迷對他的冷酷對待，但他強調過去的總總，都是讓他成為更好版本的養分，這番感人言論也獲得隊友力挺。

哈沃德的生涯前八個賽季皆在魔術度過，甚至還帶領球隊一度挺進總冠軍賽，不過在他七年前選擇離開，始終無法獲得魔術球迷的諒解，儘管本賽季他決定洗心革面加入湖人，認份的扮演球隊苦工，但昨天的無情噓聲仍將他打回現實。

談到過去一路支持他的魔術球迷如此相待，哈沃德坦言早已將過去總總都放下，「我相當確定當年的離開讓不少人傷心與失望，我為此道歉，但如果我永遠待在這邊，就無法成為今天的我，所以我對於生涯發生過的一切充滿感激，因為是這些造就了今天更好版本的哈沃德，但兄弟，直到今天結束，我覺得很自由，感覺很好。」

對於哈沃德本賽季的改變，一路與他攜手奮戰的詹姆斯都看在眼中，他強調很慶幸湖人能在今年休賽季期間與他簽約，「他現在打得很好，相信他能再打上好幾年，而他也會成為我們邁向成功的要素，現在的他接受自己的角色，一點點自私自我都沒有。」

不僅帶給球隊實質上的幫助，個性爽朗的哈沃德還會不斷用言語激勵隊友，詹姆斯說：「現在他不論是被換上場或是被叫回板凳，他每一刻都在為隊友加油，我們真的很幸運能簽下他。」