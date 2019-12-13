NBA／遭批不如唐西奇、字母哥 安比德：他們是對的

費城76人全能長人安比德（Joel Embiid）雖然近兩年帶領球隊打出亮眼佳績，不過他獲得的討論度卻始終不如聯盟一線球星，甚至是近兩年竄起的獨行俠金童唐西奇（Luka Doncic），讓退役球星巴克利（Charles Barkley）、歐尼爾（Shaquille O’Neal）批評他的積極度不足，而安比德今天受訪時也表示，或許外界對他的批評都是對的。

安比德在上賽季繳出平均27.5分13.6籃板3.7助攻的亮眼成績單後，本賽季三項數據都不進反退，雖然靠著「大砲」般的言論仍在聯盟兼極具話題，但卻逐漸在一線球星的討論中遭到遺忘，這也讓過去兩年特別關愛他的巴克利與歐尼爾看不下去，在日前批評他場上積極度嚴重不足。

巴克利就明白表示，安比德或許是聯盟中最難防守的球員，但大家不會用談論安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、戴維斯（Anthony Davis）、哈登（James Harden），甚至是後起之秀唐西奇的方式來討論他。

而歐尼爾更直言，安比德明明就可以做得更好，但卻不夠努力，「每場拿22分是不可能讓你達到更高水準的，你想要成為偉大的球員還是一名好球員，如果只想成為好球員就繼續拿22分吧，如果想要成為偉大的球員，就給我28分、30分，想變得更好，就看看安戴托昆波是怎麼做得吧。」

對於前輩們的指教，安比德今天受訪時表示會虛心接受，「他們會許是對的，我應該要更加積極進取，並且展現統治力，我認為這個賽季我沒有做到這點，這影響了我的效率與數據，我必須要找回樂趣，做出改變。」

雖然安比德的數據下滑多少與76人新陣容以及球團的刻意保護有關，但他也表示很希望每晚都拿下至少35分，「這是我對自己的高標，感覺如果我不拿個35或40分，就是一場失敗的比賽，我想要變得很好，也覺得自己還有潛力為激發，所以人們才會對我有這樣的期許。但我不是一名自私的球員，我除了要盡全力防守，當對手對我包夾時，我也很樂意一晚只出手兩次，多為隊友製造機會。」