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NBA／雷納德回多倫多 球迷仍送暖

2019-12-12 23:49聯合報 記者曾思儒／綜合報導

雷納德（左）昨天率新東家快艇隊，以一一二比九十二擊敗老東家暴龍隊。 （美聯社）
雷納德（左）昨天率新東家快艇隊，以一一二比九十二擊敗老東家暴龍隊。 （美聯社）
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先在全場觀眾歡呼中領到冠軍戒，上季摘下總冠軍賽ＭＶＰ的球星雷納德昨天再攻下廿三分，率新東家快艇隊以一一二比九十二擊敗老東家暴龍隊，成昨天最風光球員。

雷納德上季率暴龍打下隊史第一座金盃，儘管最終沒續留多倫多，昨天仍獲得球迷熱情支持，暴龍也為雷納德製作專屬影片；雷納德賽前則和老隊友們一一擁抱，再從羅瑞手中接下鑲著鑽石的冠軍戒指。

代表贈戒的羅瑞提到，雷納德幫助暴龍締造隊史紀錄，獲得冠軍戒實至名歸，雷納德也說：「這是很棒的時刻，暴龍把所有人都聚集在一起，讓我能在他們面前拿到戒指。」

兩軍本季首度交鋒是快艇作東，當時雷納德只拿下球季新低十二分，但快艇仍留下勝利；昨天造訪多倫多，再率快艇奪勝的雷納德透露，賽後有在休息室感受一下擁有冠軍戒的喜悅，「就是欣賞著，還有回憶在這裡辛苦努力的過程。」

快艇教頭瑞佛斯提到，多倫多球迷的熱情歡迎讓雷納德備感窩心，且比賽又有傑出表現，「我就是愛他很有耐心，他會等待時機，能避開陷阱然後完成正確一擊。」不過快艇後衛貝佛利第三節撞到暴龍中鋒小加索肩膀，出現腦震盪症狀，只打十九分鐘就提前退場。

對手雖少了主戰後衛，衛冕軍暴龍卻沒能把握機會，開季打出隊史最佳的主場九連勝後，吞下主場三連敗。

多倫多雷納德快艇暴龍

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