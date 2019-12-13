親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
中職30年
綜合
路跑
運動筆記暨百萬香蕉後，再度出現競標價格破千萬的蜜棗！3/22 宜跑馬？無錫、重慶、雙遺、首爾馬，你選哪一場？
健行筆記跟著冒險精靈去四川 - 那瑪峰回憶錄雲海、楓紅、斜射光，驚喜連連的加里山~
NBA賽事懶人包 (12月12日)賽事精華- 尼克 vs. 勇士 (12月12日)

重建中的鵜鶘持續慘淡 英格倫大爆發值得肯定

2019-12-13 07:00林文

當湖人喜迎戴維斯(Anthony Davis)，洛杉磯重返榮耀之際，紐奧良鵜鶘則正在重建期中掙扎著。紫金大軍有著詹皇加戴維斯的雙王牌坐鎮，目前戰績持續以22勝3敗，與公鹿並列聯盟第一，各自在東西區分庭抗禮。而失去了戴維斯，又缺少新科狀元Z·威廉森(Zion Williamson)的鵜鶘則排名西區倒數第二。

前鵜鶘當家球星戴維斯(右)本季在湖人與詹姆斯(左)聯手，打出全聯盟最佳成績，目前...
前鵜鶘當家球星戴維斯(右)本季在湖人與詹姆斯(左)聯手，打出全聯盟最佳成績，目前勝率高達8成8。 美聯社
分享

鵜鶘雷聲大雨點小 戰績持續低迷

鵜鶘季前招兵買馬，有交易案轉隊而來的湖人三小將、有幾名潛力新秀，另外還有經驗老到的射手瑞迪克(JJ Redick)補上球隊一直以來缺乏的外圍攻擊點。內線則加入了在爵士找不到空間的優質綠葉費佛斯(Derrick Favors)，搭配陣中球星哈勒戴(Jrue Holiday)，讓鵜鶘開季前被評比很有可能是支被低估的球隊，雖然失去當家門柱戴維斯，但整體煥然一新的風貌，仍令人期待新賽季的走向。

只是本季聯盟戰力版圖丕變，鵜鶘非但沒有打出令人驚艷的成績，反而持續在低谷徘徊，近期已吞下10連敗，在西區只贏過本季自廢武功的勇士。鵜鶘團隊的磨合、戰術配合成效不彰，重點還是出在防守太差，無論是保護籃板球、單場得失分控制，都是聯盟後段班。很可惜的是總教練簡崔(Alvin Gentry)有了這批不差的棋子，卻無法下出一盤漂亮的局。

鵜鶘目前陣中有不少俱有潛力的好手，但只打出2成4勝率，在西區排名倒數第2。昨天他...
鵜鶘目前陣中有不少俱有潛力的好手，但只打出2成4勝率，在西區排名倒數第2。昨天他們遇上字母哥休兵的公鹿，竟然還以15分之差慘敗。 美聯社
分享

雖然球隊重建階段舉步維艱，又碰上傷兵困擾，但必須肯定本季有著大幅進化的英格倫(Brandon Ingram)。

英格倫本季打出身價 朝全能前鋒邁進

出身名門杜克的英格倫，過去揹著人們對於他被譽為小KD的稱號與湖人光環的壓力下打球，三個球季以來並無法達到預期成長高度的全能前鋒，且重要的是他的健康出勤紀錄成為問題，過去兩季分別只打了59、52場例行賽。轉奔紐奧良之後，英格倫所受到的外界壓力減少了，球團仍對他抱持信心、寄予厚望。

透過夏天不斷的苦練，英格倫來到新球隊打來更有氣勢，果決，進攻威脅的質與量明顯提升，就連防守卡位、掌握籃板的判斷，也能察覺他在解讀比賽的思維，隨經驗累積而正日漸成熟。

英格倫沒有因為轉隊到鵜鶘而洩氣，反而是更加努力練習，並把握住機會，一開季就打出成...
英格倫沒有因為轉隊到鵜鶘而洩氣，反而是更加努力練習，並把握住機會，一開季就打出成為球隊新招牌球星的氣勢。 美聯社
分享

英格倫至今出賽21場，缺席4場，在與上季湖人出賽近乎相同的時間內，平均卻能繳出24.9分，比上季提升6.6分，投籃命中率維持在49%。英格倫勇於做出更多三分球出手，不論是接球後出手，或是自己盤帶經由掩護後的投籃，他的單場三分球嘗試比前兩年都多出3.9次，且命中率還比去年成長七個百分點之多，站上40.8%射手等級。

此外，他生涯前三年的罰球命中率從未超過70%，今年卻一口氣將他的罰球把握度一舉拉到84.5%，足以見得英格倫在各項投籃訓練中下了許多功夫。英格倫另一項值得讚許的環節是他開始善加運用先天優異著身高與臂展，他本季場均能拉下7.1籃板創生涯新高。他在抓下籃板後的全場跑動推進，或是半場系統戰接球後都並不急著出手，他持球的比例變多，同時也學習觀察隊友走位，判讀防守趨勢，英格倫的傳切投之間的選擇顯得更有自信。

英格倫在三分線出手次數由上季的場均1.8次大幅增加為5.7次，但命中率反而由33...
英格倫在三分線出手次數由上季的場均1.8次大幅增加為5.7次，但命中率反而由33.0%上升到40.8%。 美聯社
分享

鵜鶘有英格倫、哈勒戴，以及瑞迪克能夠得分，但重點是球隊缺乏內線得分，幾乎環繞在外圍進攻，萬一投籃熄火，或是傳球路徑被預測，無法串聯進攻，團隊在場上如同一盤散沙。球隊進入12月以來，0勝6敗，得分火力從前兩個月的121.2、112.9分，下滑到本月的105.3分，且團隊倚賴的三分球命中率驟降至30%，場均輸分更高達15.7分。沒有從防守起家真的很難贏球，拿捏得失分控制是鵜鶘團隊急需省思的。

英格倫的角色在陣中會是最重要的鋒線攻擊箭頭，此外在球隊當機時候，他也有很多實戰回合能去磨練從組織端、從防守端去帶動隊友，去幫助球隊的一些細節。英格倫在鵜鶘的機會絕對會比在湖人來的更為多元，只要持續保持求勝的渴望，與健康身手，年僅22歲的英格倫不會是下一個杜蘭特，他會用自身能力征服外界對他的評價，正名他叫為英格倫的價值。

與林文一起暢談籃球

閱讀更多林文的NBA專欄

鵜鶘

林文

Faith & Fever 超過十五個年頭，以不同形式熱愛著籃球，這回要用文字記錄感動，歡迎一同趣談籃球大小事。
🎊 跨年喝咖啡 暖心又暖胃 🎊 2019 最後一波 趕快來領

相關新聞

幸運之神特別喜歡邁阿密 四大動能助熱火狂燒

2019-12-13 07:00

NBA近150天無交易 交易市場開跑日面面觀

2019-12-12 07:00

NBA／雷納德回多倫多 球迷仍送暖

2019-12-12 23:49

NBA／湖人客場12連勝 詹姆斯：還有提升空間

2019-12-12 15:49

NBA／海瓦德命運多舛 復出第2戰又成傷兵

2019-12-12 14:22

NBA／湖人防守出色 佛蓋爾：執教過最具競爭球隊

2019-12-12 16:55

NBA／今日戰績表 爐主之爭勇士不敵尼克獨居墊底

2019-12-12 15:46

NBA／莫里斯、羅素對轟 尼克退勇士止10連敗

2019-12-12 15:27

NBA／波格丹諾維奇逆轉三分砲 國王氣走雷霆

2019-12-12 15:02

NBA／安戴托昆波休兵無礙 公鹿勇奪16連勝

2019-12-12 13:45

NBA／黃蜂葛拉罕再當英雄 飆新高40分終結籃網

2019-12-12 11:51

NBA／賽前溫馨領戒後 雷納德率快艇輕取前東家

2019-12-12 11:29

NBA／華克44分無用 哈勒戴兄弟助溜馬逆轉綠衫軍

2019-12-12 11:20

NBA／魔獸遭狂噓爆衝突 詹姆斯大三元拆穿魔術

2019-12-12 11:02

NBA／哈登狂轟55分 第四節隻手逆轉騎士

2019-12-12 10:38

NBA／莫雷事件翻譯爭議 聯盟主席：未來謹慎審核

2019-12-12 10:23

NBA／盼球衣被尼克退休 安東尼：7號仍是最愛

2019-12-12 09:36

NBA／領冠軍戒獲掌聲 雷納德：開打後噓聲難免

2019-12-12 09:02

唐西奇頂尖擋拆技巧 獨行俠超強火力解密

2019-12-12 07:00

詹皇之後最強高中生 帕克在老鷹力拚重生

2019-12-12 07:00

從唐西奇看衛斯曼 何不開放天才高中生打NBA

2019-12-11 07:00

神奇小子卡魯索 變身湖人爭冠X因子

2019-12-10 07:00

用防守帶動進攻 解密綠衫軍頂尖攻防

2019-12-09 07:00

字母哥再進化 公鹿比上季60勝更強嗎？

2019-12-06 07:00

被低估的無名殺手 葛拉罕一舉躍升黃蜂頭號箭頭

2019-12-06 07:00

不再沈默的雷納德 展現更強的領導者聲量

2019-12-05 07:00

湖人遇獨行俠暴露隱憂 爭冠武器欠三缺四少五

2019-12-03 07:00

外線還是中距離？ NBA現代籃球的重要課題

2019-12-01 10:42

活塞徒擁虛名天賦 想翻身需要重建防守

2019-11-29 07:00

厄文華麗開季背後暗藏漩渦 籃網前途讓人擔憂

2019-11-29 07:00

放掉唐西奇沒什麼好後悔 老鷹更該全力栽培楊恩

2019-11-28 07:00

當詹皇還在聯盟之巔 安東尼卻賭上最後一搏

2019-11-22 07:00

同隊兄弟檔真能戰力加乘 還是純粹搞噱頭？

2019-11-21 07:00

馬刺無傷兵竟吞6連敗 波波維奇江郎才盡了嗎？

2019-11-20 07:00

楊恩大躍進跳過撞牆期 老鷹更值得被期待

2019-11-15 07:00

讓菜鳥巴瑞特扛大樑 尼克還要爛幾年？

2019-11-15 07:00

勇士傷兵潮非特例 聯盟考慮縮減場次勢在必行？

2019-11-14 07:00

馬刺史上最強控衛 帕克差點變成綠衫軍

2019-11-14 07:00
看更多

熱門文章

NBA／魔獸遭狂噓爆衝突 詹姆斯大三元拆穿魔術

2019-12-12 11:02

MLB／道奇合約均薪更高 洋基搶柯爾贏在第九年

2019-12-12 08:02

NBA／海瓦德命運多舛 復出第2戰又成傷兵

2019-12-12 14:22

NBA／湖人客場12連勝 詹姆斯：還有提升空間

2019-12-12 15:49

羽球年終賽／戴資穎逆轉依瑟儂 續保晉級機會

2019-12-12 16:47

NBA／賽前溫馨領戒後 雷納德率快艇輕取前東家

2019-12-12 11:29

桌球年終賽／男雙扳倒世界第一 林昀儒單日三勝

2019-12-12 19:21

MLB／天使7年2.45億美元簽瑞登 當楚奧特副手

2019-12-12 12:20

NBA／湖人防守出色 佛蓋爾：執教過最具競爭球隊

2019-12-12 16:55

NBA／領冠軍戒獲掌聲 雷納德：開打後噓聲難免

2019-12-12 09:02

NBA／哈登狂轟55分 第四節隻手逆轉騎士

2019-12-12 10:38

NBA／莫里斯、羅素對轟 尼克退勇士止10連敗

2019-12-12 15:27

MLB／打者合約壓倒投手 楚奧特唯一「4億男」

2019-12-12 17:07

NBA／安戴托昆波休兵無礙 公鹿勇奪16連勝

2019-12-12 13:45

NBA／盼球衣被尼克退休 安東尼：7號仍是最愛

2019-12-12 09:36

MLB／找印地安人聊林多 道奇醞釀重磅交易

2019-12-12 08:20

羽球年終賽／連兩天逆轉秀 周天成拍落安賽龍

2019-12-12 16:32

NBA／華克44分無用 哈勒戴兄弟助溜馬逆轉綠衫軍

2019-12-12 11:20

NBA／黃蜂葛拉罕再當英雄 飆新高40分終結籃網

2019-12-12 11:51

MLB／3大咖身價超驚人 合約總值249億台幣

2019-12-12 16:22

MLB／太空人案已查7萬郵件 主席：史上最徹底

2019-12-12 09:37

MLB／韓職投回大聯盟多一例 林布隆加盟釀酒人

2019-12-12 08:02

NBA／波格丹諾維奇逆轉三分砲 國王氣走雷霆

2019-12-12 15:02

MLB／冬季會議最大贏家 波拉斯可望吸金15億

2019-12-12 18:36

桌球年終賽／林鄭配晉四強 收東奧混雙門票

2019-12-12 14:16

總統盃／潘政琮貢獻1分 首日國際隊領先美國

2019-12-12 14:43

羽球年終賽／小戴強心臟 3局大戰逆轉宿敵

2019-12-12 23:36

中職／悍將30萬簽定楊程皓 選秀10人搞定9人

2019-12-12 18:59

MLB／預料談成10億美元生意 吸血鬼經紀人成最高薪

2019-12-13 00:02

NBA近150天無交易 交易市場開跑日面面觀

2019-12-12 07:00

羽球年終賽／男雙分組二連勝 麟洋配可望晉四強

2019-12-12 12:27

網球／謝淑薇無緣最佳組合 芭蒂奪年度最佳球員

2019-12-12 16:14

NBA／今日戰績表 爐主之爭勇士不敵尼克獨居墊底

2019-12-12 15:46

UBA／追平罰球失手 明道1分淚敗高師大

2019-12-12 17:13

爆米花／加入合庫1年正式亮相 夏忞：很好的挑戰

2019-12-12 20:42

UBA／扛洋將打出代表作 政大新兵：腰快散掉

2019-12-12 19:34

UBA／主帥歸隊 台師大拉出7連勝

2019-12-12 15:37

NBA／莫雷事件翻譯爭議 聯盟主席：未來謹慎審核

2019-12-12 10:23

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-12-12 18:10

冬盟／張皓緯建功龍隊逆轉勝 中職聯隊吞4連敗

2019-12-12 21:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top