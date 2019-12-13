重建中的鵜鶘持續慘淡 英格倫大爆發值得肯定

當湖人喜迎戴維斯(Anthony Davis)，洛杉磯重返榮耀之際，紐奧良鵜鶘則正在重建期中掙扎著。紫金大軍有著詹皇加戴維斯的雙王牌坐鎮，目前戰績持續以22勝3敗，與公鹿並列聯盟第一，各自在東西區分庭抗禮。而失去了戴維斯，又缺少新科狀元Z·威廉森(Zion Williamson)的鵜鶘則排名西區倒數第二。

前鵜鶘當家球星戴維斯(右)本季在湖人與詹姆斯(左)聯手，打出全聯盟最佳成績，目前勝率高達8成8。 美聯社 分享 facebook

鵜鶘雷聲大雨點小 戰績持續低迷

鵜鶘季前招兵買馬，有交易案轉隊而來的湖人三小將、有幾名潛力新秀，另外還有經驗老到的射手瑞迪克(JJ Redick)補上球隊一直以來缺乏的外圍攻擊點。內線則加入了在爵士找不到空間的優質綠葉費佛斯(Derrick Favors)，搭配陣中球星哈勒戴(Jrue Holiday)，讓鵜鶘開季前被評比很有可能是支被低估的球隊，雖然失去當家門柱戴維斯，但整體煥然一新的風貌，仍令人期待新賽季的走向。

只是本季聯盟戰力版圖丕變，鵜鶘非但沒有打出令人驚艷的成績，反而持續在低谷徘徊，近期已吞下10連敗，在西區只贏過本季自廢武功的勇士。鵜鶘團隊的磨合、戰術配合成效不彰，重點還是出在防守太差，無論是保護籃板球、單場得失分控制，都是聯盟後段班。很可惜的是總教練簡崔(Alvin Gentry)有了這批不差的棋子，卻無法下出一盤漂亮的局。

鵜鶘目前陣中有不少俱有潛力的好手，但只打出2成4勝率，在西區排名倒數第2。昨天他們遇上字母哥休兵的公鹿，竟然還以15分之差慘敗。 美聯社 分享 facebook

雖然球隊重建階段舉步維艱，又碰上傷兵困擾，但必須肯定本季有著大幅進化的英格倫(Brandon Ingram)。

英格倫本季打出身價 朝全能前鋒邁進

出身名門杜克的英格倫，過去揹著人們對於他被譽為小KD的稱號與湖人光環的壓力下打球，三個球季以來並無法達到預期成長高度的全能前鋒，且重要的是他的健康出勤紀錄成為問題，過去兩季分別只打了59、52場例行賽。轉奔紐奧良之後，英格倫所受到的外界壓力減少了，球團仍對他抱持信心、寄予厚望。

透過夏天不斷的苦練，英格倫來到新球隊打來更有氣勢，果決，進攻威脅的質與量明顯提升，就連防守卡位、掌握籃板的判斷，也能察覺他在解讀比賽的思維，隨經驗累積而正日漸成熟。

英格倫沒有因為轉隊到鵜鶘而洩氣，反而是更加努力練習，並把握住機會，一開季就打出成為球隊新招牌球星的氣勢。 美聯社 分享 facebook

英格倫至今出賽21場，缺席4場，在與上季湖人出賽近乎相同的時間內，平均卻能繳出24.9分，比上季提升6.6分，投籃命中率維持在49%。英格倫勇於做出更多三分球出手，不論是接球後出手，或是自己盤帶經由掩護後的投籃，他的單場三分球嘗試比前兩年都多出3.9次，且命中率還比去年成長七個百分點之多，站上40.8%射手等級。

此外，他生涯前三年的罰球命中率從未超過70%，今年卻一口氣將他的罰球把握度一舉拉到84.5%，足以見得英格倫在各項投籃訓練中下了許多功夫。英格倫另一項值得讚許的環節是他開始善加運用先天優異著身高與臂展，他本季場均能拉下7.1籃板創生涯新高。他在抓下籃板後的全場跑動推進，或是半場系統戰接球後都並不急著出手，他持球的比例變多，同時也學習觀察隊友走位，判讀防守趨勢，英格倫的傳切投之間的選擇顯得更有自信。

英格倫在三分線出手次數由上季的場均1.8次大幅增加為5.7次，但命中率反而由33.0%上升到40.8%。 美聯社 分享 facebook

鵜鶘有英格倫、哈勒戴，以及瑞迪克能夠得分，但重點是球隊缺乏內線得分，幾乎環繞在外圍進攻，萬一投籃熄火，或是傳球路徑被預測，無法串聯進攻，團隊在場上如同一盤散沙。球隊進入12月以來，0勝6敗，得分火力從前兩個月的121.2、112.9分，下滑到本月的105.3分，且團隊倚賴的三分球命中率驟降至30%，場均輸分更高達15.7分。沒有從防守起家真的很難贏球，拿捏得失分控制是鵜鶘團隊急需省思的。

英格倫的角色在陣中會是最重要的鋒線攻擊箭頭，此外在球隊當機時候，他也有很多實戰回合能去磨練從組織端、從防守端去帶動隊友，去幫助球隊的一些細節。英格倫在鵜鶘的機會絕對會比在湖人來的更為多元，只要持續保持求勝的渴望，與健康身手，年僅22歲的英格倫不會是下一個杜蘭特，他會用自身能力征服外界對他的評價，正名他叫為英格倫的價值。

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