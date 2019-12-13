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幸運之神特別喜歡邁阿密 四大動能助熱火狂燒

2019-12-13 07:00特約記者李亦伸

翻開NBA戰績表，公鹿22勝3敗東區第一，湖人22勝3敗西區第一，公鹿和湖人勝率都是8成8，東、西區開季表現最完美兩支球隊。再仔細看下去，戰績第三是邁阿密熱火，18勝6敗勝率7成5。你沒看錯，就是上季東區第10，戰績39勝43敗的熱火。

不要懷疑，熱火確實已經捲土重來，儘管今年夏天只簽下一個球星巴特勒，熱火手裡還有2-3分垃圾合約丟不掉，但熱火靠著三名菜鳥新人打出不平凡開局。(小前鋒射手羅賓森NBA第二年，但幾乎是菜鳥經驗)

在當家球星韋德退休、主力中鋒懷塞德轉隊之後，熱火這麼快就能風雲再起，讓球迷感到相...
在當家球星韋德退休、主力中鋒懷塞德轉隊之後，熱火這麼快就能風雲再起，讓球迷感到相當驚奇。 美聯社
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你可以歸功於熱火教練史波史特拉出色執教功力，或者歸因於熱火出色防守和球隊文化，當然也可以把熱火體質變身功勞記在巴特勒這名熱火領袖球星身上。巴特勒的紀律性、贏球信念，以及刻苦訓練決心跟熱火完美契合，巴特勒對待訓練、比賽、籃球、自我的態度一如熱火總管萊里(Pat Riley)，一絲不茍，團隊至上，他們都想要努力成為真正贏家。

巴特勒和萊里之間 有一種相見恨晚的情愫

在公牛，巴特勒不想再等待，他覺得公牛失去核心和希望、文化。轉灰狼，巴特勒受不了球隊文化和閒情散散自由態度，作風強硬、性格偏執的巴特勒感慨自己帶不動隊友，不如歸去。

在76人，這是一支完全靠天賦、興之所至浪漫球隊，紀律少一些，拚勁缺一點，玩世不恭打球態度，跟專一心思，貫徹意志，堅定強悍的巴特勒很難融合。

2019年夏天巴特勒跟萊里聊過，理解熱火文化和球隊目標需求，巴特勒沒有選擇洛杉磯、紐約，他早早決定加入熱火。因為這是一支早就準備好等著他加入的球隊。

巴特勒(右)自我要求即為嚴格，也喜歡球風剽悍的隊友，遇上鐵腕教父萊里是一拍即合。...
巴特勒(右)自我要求即為嚴格，也喜歡球風剽悍的隊友，遇上鐵腕教父萊里是一拍即合。 美聯社
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熱火開季狂燒，完美翻身成為季後賽球隊，甚至往總冠軍級別球前進，平凡球隊形象，全民皆兵打法，打出像塞爾蒂克那樣防守，展現暴龍般完美團隊合作，熱火展現的一切除了體系，很多都是意外驚喜，肯定不能排除這裡頭的運氣成分。

1、三菜鳥打出驚奇

先發主控納恩、替補射手赫洛都是菜鳥新人，先發小前鋒羅賓森是二年級，但第一年他只打15場垃圾時間，每場出賽10分鐘。但這三名菜鳥新人卻都打出最大驚奇，納恩是落選新秀，場均16.2分，羅賓森是去年落選新人，場均輸出11.8分，三分球命中率4成5。

赫洛每場貢獻13.9分，三分球命中率3成8，熱火一個夏天撿到三名應該屬於樂透區新人，何其幸運。

在熱火對上老鷹的比賽中，納恩(左)和羅賓森(右)竟聯手攻下70分，這樣的表現實在...
在熱火對上老鷹的比賽中，納恩(左)和羅賓森(右)竟聯手攻下70分，這樣的表現實在是太驚人了。 美聯社
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2、沒有交易德拉基奇

過去一年多一直被熱火放上交易平台的主控德拉基奇，最終熱火找不到合適對象沒有送走，留下德拉基奇改打替補控球，場均15.9分+5助攻，三分球命中率4成，熱火因為德拉基奇沒走意外重建體系，雙方更契合。

3、阿德巴約大蛻變

NBA三年級205公分大前鋒阿德巴約有體能、速度、爆發力，但缺身高、背框進攻技巧，阿德巴約如果能練成苦工長人+籃板手，主要負責防守和禁區就算成功。沒想到他成為熱火先發中鋒，場均15.3分、10.5籃板、4.4助攻，他的高位策應傳球和空手接應打得就像個明星球員，數據表現和場下功能無可挑剔。

阿德巴約在上季的進步已經相當明顯，但本季成為主力先發球員後，成績更是爆發式地成長...
阿德巴約在上季的進步已經相當明顯，但本季成為主力先發球員後，成績更是爆發式地成長，成為場均15.3分、10.5籃板、4.4助攻、1.4抄截、1.2阻攻的全能型中鋒。 美聯社
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4、完美團隊合作

熱火助攻25.3次排第八，進攻效率第八，投籃命中率4成74排第四，三分球命中率3成82排第二，打得更有團隊、更多傳球、創造更多空間和出手機會，熱火全隊七人得分達二位數，就是攻守均最完美表現。加上球隊老大巴特勒壓陣帶頭，每個球員都無私投入，熱火團隊、攻防、內容煥然一新。

數據呈現出來的是：熱火打法無私，傳球流暢樂於分享，場上進攻點多，攻防轉換速度、效率都排名聯盟前六，球隊非常年輕，10人主力輪換有一半是第一年加入熱火，但熱火運轉順暢，團隊合作尤其完美，尤其是在巴特勒加入之後，決勝能力和關鍵球、贏球意志更加堅強。

季後賽之路和挑戰總冠軍，熱火仍需要一個球星帶路，萊里很快會為熱火找到理想人選。

熱火巴特勒

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
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