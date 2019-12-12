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NBA／今日戰績表 爐主之爭勇士不敵尼克獨居墊底

2019-12-12 15:46聯合新聞網 整理

羅素雖攻下32分但獨木難撐，勇士歷經延長賽仍不敵尼克，獨居聯盟墊底。 美聯社
羅素雖攻下32分但獨木難撐，勇士歷經延長賽仍不敵尼克，獨居聯盟墊底。 美聯社
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NBA今日戰績表

火箭 116:110 騎士

塞爾蒂克 117:122 溜馬

湖人 96:87 魔術

快艇 112:92 暴龍

黃蜂 113:108 籃網

老鷹 102:136 公牛

爵士 127:116 灰狼

灰熊 115:108 太陽

鵜鶘 112:127 公鹿

雷霆 93:94 國王

尼克 124:122(OT) 勇士

NBA明日賽程

時間 客場 主場

09:00 76人 vs. 塞爾蒂克 (愛爾達體育1台、Eleven Sports1)

09:30 騎士 vs. 馬刺

10:00 獨行俠 vs. 活塞

11:30 拓荒者 vs. 金塊(緯來體育台)

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