NBA／賽前溫馨領戒後 雷納德率快艇輕取前東家

快艇雷納德（Kawhi Leonard）接受暴龍表揚領完冠軍戒指後，在場上對老隊友仍不留情。 美聯社 分享 facebook

儘管賽前多倫多暴龍主帥諾斯（Nick Nurse）就預告，將在雷納德（Kawhi Leonard）領取完冠軍戒指後給予他迎頭痛擊，但暴龍今天在主場迎戰雷納德領軍的快艇，表現卻不如預期，雷納德以23分6助攻5籃板，率隊以112：92輕取前東家。

在上賽季幫助暴龍奪下隊史首冠後，雷納德季後轉戰快艇並在今天首度回到多倫多，賽前暴龍球團仍舊為他舉辦盛大的冠軍戒指表揚儀式，在全場球迷起身高喊「MVP」的歡呼聲中，雷納德就從前隊友羅瑞（Kyle Lowry）手中接下冠軍戒指，場面十分溫馨。

不過暴龍主帥諾斯也強調，雖然賽前會與雷納德握手與擁抱，但比賽開打後會給予他迎頭痛擊，「我當然希望以後能執教到比他更出色的球員，但他確實很棒，也是我到目前為止執教過最棒的球員，但我還年輕，以後有的是機會。」

而今天暴龍開賽就比照雙方前一次在快艇主場交手，不斷透過防守包夾雷納德，讓他在首節僅獲得兩次出手機會且拿下五分，暴龍也取得五分領先優勢，不過第二節雷納德與另一名也接受暴龍球團製作影片表揚的威廉斯（Lou Williams）卻聯手棒打老東家，單節率領快艇打出37：14的攻勢逆轉戰局。

下半場快艇就在一路維持雙位數領先下，最終以20分差距收下三連勝，快艇共有七名球員得分來到雙位數，其中雷納德和威廉斯聯手包辦41分，主控貝佛利（Patrick Beverley）雖然拿下11分，但他卻在三節時因腦震盪提前退場；至於暴龍則以新一哥席亞康（Pascal Siakam）24分表現最佳。