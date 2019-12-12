NBA／魔獸遭狂噓爆衝突 詹姆斯大三元拆穿魔術

「魔獸」哈沃德（左）回到老東家魔術主場仍遭到球迷的無情噓聲，好在詹皇(右)用大三元表現幫他出氣。 美聯社 分享 facebook

儘管已經離開奧蘭多七年，但「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）在今天回到老東家魔術主場仍遭到球迷的無情噓聲，甚至在第四節還一度與魔術球員發生肢體衝突，導致兩隊各有一名球員遭到驅逐出場，不過湖人最終靠著詹姆斯（LeBron James）進帳「大三元」表現，以96：87收下五連勝。

生涯前八個賽季都效力魔術的哈沃德，過去曾六度幫助球隊闖進季後賽，其中包括一年挺進到總冠軍賽，不過當年魔術卻敗在了由布萊恩（Kobe Bryant）領軍的湖人手中，錯過了隊史近年距離總冠軍最近的一次機會。

相隔11年，哈沃德今天披上湖人戰袍回到魔術主場，雖然已非昔日聯盟第一中鋒，但本賽季在湖人任勞任怨扮演苦工獲得外界認可，唯獨魔術球迷仍難解他當年離隊的恨意，不時用噓聲相待。

近況極佳的湖人，上半場就在詹姆斯領軍下一度取得高達24分領先優勢，不過下半場魔術外線火力逐漸加溫，在第四節初一度追平比數，但接下來湖人又靠著多點開花的攻勢回敬一波10：0攻勢，再度擴大差距。

比賽最後七分鐘，哈沃德在一次籃下進攻遭對手犯規後，一度身手推了魔術球員一把，導致雙方爆發衝突，雖然最終事主哈沃德與魔術卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）僅吞下技術犯規，但上前為隊友抱不平的湖人達德利（Jared Dudley）與魔術艾旺杜（Wes Iwundu）卻分別遭驅逐出場。

衝突事件後魔術一度再將差距縮小到五分，但防守端也無法抑制湖人大軍的猛攻，最終湖人就以九分差距帶走五連勝，也為哈沃德保足顏面，而湖人開季前25場比賽拿下22勝，也創下隊史近34年來最佳開局。

湖人以詹姆斯拿下25分11籃板10助攻大三元表現最亮眼，這也是他本賽季第六次、生涯第87次大三元。湖人主帥佛蓋爾（Frank Vogel）談到本場比賽時說：「我喜歡我們找到不同方式贏得比賽，前一場我們得了140分，這一場僅拿96分就獲勝，靠的就是頑強的防守。」