NBA／莫雷事件翻譯爭議 聯盟主席：未來謹慎審核

避免再有火箭「莫雷事件」引發的爭議，聯盟主席席佛（Adam Silver）強調，未來將會嚴格審核聯盟的聲明翻譯。 美聯社 分享 facebook

休士頓火箭總管莫雷（Daryl Morey）在今年NBA中國賽前因為挺港言論引發風波，雖然NBA官方也在第一時間發出聲明，但卻因為中英文翻譯的語意不同引發後續爭議，而聯盟主席席佛（Adam Silver）在今天強調，未來將會嚴格審核聯盟的聲明翻譯，避免這樣的爭議事件再次發生。

NBA官方在今年莫瑞事件期間，發出聯盟主席席佛的聲明，坦承莫雷言論確實對於中國大陸人民造成傷害，但也尊重他發表個人觀點的自由，不過此段聲明經過中文翻譯後卻變成NBA官方對於莫雷的不當言論倍感失望，形成兩種完全不同的解讀。

對於這樣的翻譯爭議，席佛在今天接受訪時強調，未來將會嚴格監控官方聲明的譯本，避免類似的誤解再度發生，「我們從中記取教訓，未來將會只批准官方認可的翻譯，因為我在英文的聲明中是沒有任何不確定性的單字使用，或許人們並沒有惡意，但只要你把標點符號換個位置，或是修飾一下詞句，意思就會完全不同。」

席佛表示，當時「紐約時報」甚至還撰文批評他在美國與在大陸有兩套不同說詞，甚至拿出了兩套聲明的英文版本進行比較，迫使聯盟緊急出面澄清，並強調只有英文版聲明是獲得官方批准。