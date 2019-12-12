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NBA／盼球衣被尼克退休 安東尼：7號仍是我的最愛

2019-12-12 09:36聯合報 記者劉肇育／即時報導

波特蘭拓荒者前鋒「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）昨天在主場迎戰老東家紐約尼克，他在全場進帳16分4籃板，搭配上球隊主控里拉德（Damian Lillard）的31分，助隊以28分差距取勝，不過賽後安東尼也透露，相當期待自己過去最愛的「7號」球衣，能有被尼克退休的一天。

安東尼曾在2011年自2017年效力尼克長達6個半賽季，並帶領球隊在前兩個賽季都殺進季後賽，還拿下了該隊截至今年為止，近19個賽季以來首次的系列賽勝利，不過接下來幾年尼克受到傷病與球隊陣容不斷異動影響，再也無緣季後賽，但安東尼對於那段在紐約的日子仍相當懷念，甚至直言希望球衣獲得尼克退休。

雖然在今年加盟拓荒者後安東尼選擇穿著「00號」球衣，並非他過去在尼克時期所穿的「7號」，不過他也坦言7號一直是他最喜歡的背號，也希望尼克能夠退休他的球衣與背號，「如果有這個機會，我認為任何人都會想要得到，他們會想看看當時間到來時會發生什麼事，肯定會希望球場上空能夠升起自己的7號球衣。」

安東尼在效力尼克期間，累積得分來到10186分，是尼克隊史第八位在隊其間累積得分破萬的球員，而尼克主場麥迪遜花園廣場上空目前僅高掛了八件球衣，包括了傳奇中鋒尤恩（Patrick Ewing）的33號，對於一支歷史悠久的球隊來說，退休的球衣與背號並不算多。

尼克安東尼拓荒者

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