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NBA／領冠軍戒獲全場掌聲 雷納德：開打後噓聲難免

2019-12-12 09:02聯合報 記者劉肇育／即時報導

洛杉磯快艇在今天作客多倫多暴龍主場，賽前球隊明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）也在球迷歡呼聲中接受了前東家的總冠軍戒指表揚儀式，在儀式開始前雷納德先接受了媒體訪問並談及離開多倫多以及再一次歸來的心情，並直言今天自己應該會獲得不少掌聲，但肯定噓聲也不會少。

雷納德上賽季在從馬刺轉戰暴龍後，隨即帶領球隊拿下隊史首座總冠軍，儘管季後他選擇回到家鄉洛杉磯效力快艇，但對於多倫多的貢獻仍讓暴龍球團與球迷銘記在心，並在今天賽前特別為他舉行冠軍戒指表揚儀式，也是他生涯的第二枚冠軍戒指，而在領取戒指過程中，暴龍球迷也全部起身為他鼓掌。

在儀式前雷納德接受了至少75家媒體的聯訪，談到了自己重返前多倫多的心情，「我在這邊有過一段很愉快的時光，離開這邊是一個很艱難的決定，我像過去一樣花了很長一段時間做抉擇，並且與球團高層談了很多細節。」

暴龍球團今天也為雷納德的回歸花盡心思，不僅多倫多市區內多處貼上了雷納德高捧冠軍獎盃的照片，還在休息室內放上上賽季奪冠後雷納德開心慶祝的海報，表達對雷納德的謝意。

雖然暴龍球團熱忱款待，但雷納德也直言今天比賽中球迷的噓聲是再所難免，「我的意思是，肯定會有不少歡呼聲，但會有更多的噓聲，因為這邊的球迷想幫助球隊拿下勝利，他們肯定不會為對手加油，而是全力幫暴龍加油。」

雷納德暴龍快艇

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