詹皇之後最強高中生 帕克在老鷹力拚重生

今年的亞特蘭大老鷹陣中有許多成名老將，但除了高齡42歲的卡特之外，其他幾名球員其實還在當打之年，除了同為31歲的帕森斯和透納，還有個不到25歲的帕克，雖然至今這些人還沒有打出任何值得獲選最佳進步獎的成績，球隊的戰績也依舊慘淡，但其中的帕克確實打出了不同以往的表現。

說到傑巴里．帕克，許多美國球迷並不知道他這一季到了老鷹，而他們留有的印象仍是帕克高中時的樣子。帕克曾經被運動畫刊稱為「詹姆斯之後最強的高中生」，高中四年都帶領學校奪冠，進入名校杜克一年之後就以榜眼之姿被公鹿選走。出身芝加哥的他，也曾被視為是下一個羅斯，然而他後來的職業生涯發展，和詹姆斯及羅斯相比卻是天地之別。

帕克(右)在2014年NBA選秀是第二順位被公鹿選中，被看好度僅次於狀元威金斯，但如果現在重選的話，前十名篤定沒他的份。 歐新社資料照片 分享 facebook

乍聽之下，要寫帕克的故事似乎還嫌太早，甚至沒有必要，畢竟他才24歲，而且職業生涯還沒有什麼驚人的成就。攤開他的履歷表，沒有任何個人獎項，不曾入選明星賽，換過四支球隊，只打過一次季後賽。帕克值得一書的紀錄全都出現在他進入聯盟之前，比起另一位也叫帕克的前馬刺球星，傑巴里要想追上前輩東尼四冠的生涯里程碑恐怕是不可能的了。

然而，也因為這樣，帕克的故事才有另一種吸引人的特色。一開始的他，是高中籃壇的天之驕子，一帆風順地進入杜克打球一年就打進NBA；但接下來卻一路遭逢傷病打擊，從備受期待的雲端，摔落乏人問津的泥地。他從20歲開始，學習如何忍受挫折，如何重新站起，如何調適自己。最難的是，學著如何接受自己現在的樣子，試著不再去想自己「曾經年輕」的模樣。

對球迷來說，看到現在的帕克，實在很難不去回想他過去籃球生涯的高點。當年的帕克，讓杜克大學的名教頭K教練在十八個月內寫了六封親筆信給他，希望說服他加入藍魔，最後更親自登門延攬，再讓他穿上和明星校友厄文相同的1號球衣，而帕克在菜鳥年就幫助球隊打下第三種子。

說實話，在競爭激烈的大學籃壇，對於這些炙手可熱的高中新秀，各家名門大學無所不用其極地出招延攬。為了招募這些高中大物，總教練登門造訪並非新鮮事。但讓人印象深刻的，是那年K教練為帕克訂下的大學生涯發展三策：成為全美最佳大學球員， 全美大學冠軍隊球員，以及NBA選秀狀元。與其說這些是帕克努力的目標，不如說那是閱人無數的K教練對帕克的評價，認為他有潛力同時拿下這三項成就，成為杜克校史第一人。

然而，帕克一項也沒達標，杜克在首輪就爆冷出局，奪冠夢碎，帕克自己也在大學球員獎上屈居第二，即使立刻宣佈投入該年選秀會，最後也是第二名，排在灰狼威金斯之後。這一切的發展都在他19歲的時候，雖然大學生涯不過短短一年，但這些徵兆似乎預告了接下來他的職業生涯將不如原先眾人的預期。只是誰也沒想到，選秀榜眼竟是他迄今職業生涯的最高成就。

帕克在進入公鹿的第一年，立刻以先發大前鋒上場大殺四方，2014年的他每場比賽平均可以拿下12.3分，一度被認為是準新人王，直到他因為左膝韌帶受傷，新人球季才打了25場比賽就報銷，他的生涯也從此轉向。雖然帕克努力復健回到球場，得分數據也繼續上揚到20.1分，但2017年再度受重傷，這一次又是左膝韌帶。球團對他的信心因為健康風險而大幅下滑，在新秀合約到期後撤回合格報價，讓他和公牛簽約。

帕克(左)在NBA的第一季原本很有機會拿下年度新人王，但左膝十字韌帶撕裂不但他讓球季提早報銷，可能還對他往後的發展造成了持續的傷害。 歐新社資料照片 分享 facebook

原本回到家鄉的帕克，認為可以重新找到新的開始，畢竟他在公鹿已逐漸失去地位，在安戴托昆波一步步成長為球隊核心之後，帕克的打法無法融入球隊以安戴托昆波為主的新體系。加上他在兩度重傷之後，即使他的運動能力依舊足以單打飛扣取分，但原本驚人的爆發力已不如以往，打法及位置角色都必須調整，返鄉算是一個新起點。只是公牛教練團在季中重組，又試著讓他打小前鋒，卻又沒有給足他空間及時間，最後實驗失敗，帕克不只失去先發位置，球季打到一半就被交易到巫師，剩下球季只能替補上場，即使數度單場拿下超過20分，巫師依舊沒有執行他第二年合約的球隊選項。

帕克的生涯到此，許多球評及球迷都認為是看到盡頭了。畢竟過去的他背負的期待太高，而他在場上的表現一直沒有明顯的進步。即使進攻能力出色，但球隊有他在場上的整體攻守數據就是不好，除了因為他的打法需要大量球權之外，外線命中率沒有顯著提升也是問題。加上他從小到大就不擅防守的致命缺點，進職業之後也一樣沒有改進過。所以當帕克以兩年一千三百萬合約與老鷹簽約時，並沒有太多人看好他會打出什麼樣不同的球風。

帕克過去一季先後待在公牛和巫師，先發機會太少，也逐漸失去上場時間。 歐新社資料照片 分享 facebook

相較於上一份兩年四千萬的合約，帕克進入老鷹已是降格以求，但這份合約的第二年是球員選項，代表他也給自己設下了挑戰，務必要在亞特蘭大證明自己。結果帕克從板凳出發不久，就取回了先發位置。雖然目前平均只有16.2分，但他明顯改進自己的打法及得分效率，提升中距離的出手比例，命中率也能擠進前40名，若以36分鐘的出賽時間來計算，只有五人的場均得分能比帕克要多，其中就包括了他的前隊友安戴托昆波。

相對於其他早殞的彗星，像是2007年狀元歐登，新人球季就受傷的帕克並沒有因傷就此一蹶不振。目前看來，還沒有取得任何個人桂冠的帕克無法與2008年的同鄉狀元羅斯相比，畢竟羅斯曾是最年輕的MVP，所以帕克也算不上是因傷而沮的早慧明星。真要說的話，他的命運比較像他的同梯，第三順位被七六人選走的安彼得，同樣是生涯第一年就受困傷勢，但還有機會重出江湖，證明自己的身手仍在。未來的帕克，打法最有可能會像是多次受傷後復出的同校學長葛蘭特．希爾那樣，雖然刮不起領頭的旋風，但能夠扮演好自己在場上的角色，然後讓球迷不斷想像著，如果他沒有受傷的話，現在的他會打成什麼樣子。

帕克(右)本季在老鷹的表現回穩，直追2016-17在公鹿的生涯高峰，相信他還有能力打得更好。 美聯社 分享 facebook

在公鹿成為安戴托昆波的球隊之前，帕克一度被認為是密爾瓦基未來的少主。只是少主跌倒了，在站起來的過程中，又重重跌了一次，最後離開了原本可以屬於他的王國。帕克稍早曾經說過自己不排除重回公鹿的可能性，這代表著他心裡仍沒有放棄重返榮耀的可能。雖然老鷹的戰績實在太差，很難為他的履歷表加分，但帕克證明了自己還能打上去先發，未來也會努力保持健康打下去，或許有一天，他真的能以蛻變之後的自己，重新打回去密爾瓦基。

無論是打上去，打下去，還是打回去，左膝總像是綁著顆不定時炸彈的帕克，在老鷹這一年的努力都值得看下去。