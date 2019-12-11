NBA／控國王教練華頓性侵 女記者撤告未說原因

控告國王教頭華頓性侵的女記者，日前決定撤告，但未說明原因，整件事留下謎團。 美聯社 分享 facebook

光譜體育台（Spectrum SportsNet）前記者坦南特（Kelli Tennant）4月23日在律師陪同下舉行記者會，說明她因怕丟工作才一直隱忍，不告發洛杉磯湖人隊前總教練華頓（Luke Walton）性侵，雖然還是提告，卻於日前撤告，且未做進一步說明。

坦南特本來想永遠不說出，但忍了五年心中無法平靜，才在相識多年的律師瑪迪羅西安（Garo Mardirossian）鼓勵下提告。瑪迪羅西安12月3日受坦南特委託在法院聲請撤告，官司次日正式撤銷。瑪迪羅西安沒有提出撤告原因，他與坦南特事後都保持沉默。難道她真如華頓律師所說是為詐財無中生有？還是後悔說出真相，決定重回永埋心底老路？可能永遠是個疑團。

瑪迪羅西安在4月記者會表示並不希望華頓進監牢，只要說聲道歉就很有幫助。華頓聘請的律師鮑提（Mark Baute）則代表華頓強烈否認指控，並抨擊坦南特是機會主義者，揚言不會付坦南特一個子兒。沒想到之後幾個月，坦南特透過瑪迪羅西安回絕沙加緬度國王隊與NBA調查人員一再訪談請求，調查人員8月只得宣布「證據不足」結案。

鮑提12月5日在電郵說，他可證實對方已經撤告。而且是原告主動永久撤案，這很「耐斯」（nice）。華頓則透過國王隊發表聲明說：「我繼續百分之百專注做國王隊教練，不會有更多評論。」

在4月記者會前就有人曾提出質疑，為何坦南特等五年才告？莫非因她事業走下坡缺錢？此外她似乎只提民事訴訟並未報警，更使人懷疑唯一目的是撈一筆。

12月10日剛滿32歲的坦南特在記者會指控，2014年華頓還是金州勇士隊助理教練時，她手捧由華頓作序的自著新書，去洛杉磯縣聖塔蒙尼卡（Santa Monica）高級飯店見他。沒想到情同大哥的華頓竟把她壓在床上強吻亂摸，她哀求住手還被他訕笑。

案發後坦南特只告訴近親與好友，對雇用華頓的球隊完全未投訴，甚至沒告訴光譜體育台。她提告時湖人隊已經與華頓分道揚鑣，調查責任落在剛聘用華頓為總教練的國王隊與NBA身上。

華頓的律師鮑提是性侵案辯護專家，2016年為NBA球星羅斯（Derrick Rose）打贏強暴官司，在法庭是不好惹的「狠角色」。鮑提4月發表措辭強烈聲明說，華頓受到的指控為子虛烏有。原告並非受害人，她的指控不可信。案發地聖塔蒙尼卡市警局證實，從未接到任何報案。

坦南特在記者會難掩內心激動，但決定一吐為快。她說，當時「我很怕」。她擔心如果說出來，自己的一生就毀了。華頓曾與她一起上播報台，她把他當成前輩，沒想到他竟做出這種事，她很想把此事永埋心底。坦南特本希望時間能撫平傷痛，然而五年下來愈來愈心痛，無法再忍。

坦南特說，2016年華頓升任湖人隊總教練給她更大折磨。身為光譜體育台記者，她必須經常訪問華頓，但表面卻裝成沒事。她說，2017年華頓出席由她主持的論壇會。華頓一看到她，喉嚨發出怪聲再「強抱」她，害她渾身難受。

坦南特2018年辭掉光譜體育台工作，改任職業沙灘排球賽播報員。就在這一年，她開始把秘密告訴從12歲就認識的瑪迪羅西安。目前她是播客（podcast）節目主持人，鼓勵婦女療傷、成長與自我提升。

坦南特提告後，國王隊調查小組由兩位女律師德麥登（Sue Ann Van Dermyden）與道帝（Jennifer Doughty）領軍。德麥登是調查職場校園性侵案專家，道格是是德麥登得力助手。NBA調查則由資深副總裁馬林爾（Elizabeth Maringer）負責，她是NBA廉正調查組（integrity and investigations）助理法律顧問。馬林爾曾是紐約南區聯邦檢察處檢察官，做過三年刑事組副主任。三位「娘子軍」約談超過20人，包括華頓。