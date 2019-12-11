NBA／安比德飆退約柯奇 76人奪主場13連勝

安比德技壓約柯奇，率76人延續開季主場13連勝。 美聯社 分享 facebook

聯盟兩大全能長人費城76人安比德（Joel Embiid）、金塊約柯奇（Nikola Jokic）今天正面交鋒，兩人分別繳出22分10籃板6助攻與15分7籃板11助攻的亮眼數據，不過安比德靠著比賽最後15.3秒的關鍵罰球，幫助76人終場以97：92粉碎金塊，收下主場13連勝。

本賽季主場還未吞過敗仗的76人，今天迎戰來訪的金塊卻陷入苦戰，金塊巴頓（Will Barton）開賽後就展現火燙手感，個人獨得13分率領球隊打出一波17：10的攻勢，不過76人安比德隨即在進攻端作出回應，加上替補上陣的史考特（Mike Scott）也在三分線外開砲，幫助76人反超比數。

安比德在前一次與約柯奇交手是在金塊主場，不論是個人數據還是球隊勝負都遭約柯奇比下，今天他展現強烈的復仇企圖心，在首節就多次單打約柯奇得手進帳10分，還在第三節槍響前於對手包夾並形成犯規的情況下，完成一次神奇的背框後拋投進球，讓安比德一度興奮的走到球場中間高舉雙手為自己喝采。

末節金塊雖然在巴頓領軍下再度展反撲，一度追到僅剩兩分落後，不過關鍵時刻76人賽布爾（Matisse Thybulle）先是投進三分球止血，安比德又在倒數階段金塊採取犯規戰術凍結時間時兩罰俱中，幫助76人最終以五分差距保住主場不敗金身。

76人哈里斯也貢獻20分7籃板4助攻的全能數據，投進關鍵三分球的賽布爾也有13分進帳，金塊則是以巴頓的26分表現最佳。