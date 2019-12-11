NBA／葛拉罕扮第四節先生 率黃蜂戲耍巫師

黃蜂新希望葛拉罕全場投進六顆三分球、拿下29分，包含最後關鍵的三分打，率球隊戲耍巫師。 美聯社 分享 facebook

在球隊主控華克（Kemba Walker）轉戰波士頓塞爾蒂克後，夏洛特黃蜂二年級後衛葛拉罕（Devonte Graham）在本賽季打出令人眼睛為之一亮的表現，今天出戰華盛頓巫師，他在全場投進六顆三分球、拿下29分，帶領黃蜂以114：107中止二連敗。

黃蜂在今年休賽季期間面臨主控華克出走的狀況，原本被認為球隊將會經歷一段不短的換血期，沒想到二年級後衛葛拉罕與新秀華盛頓（P.J. Washington）隨即展現出接班氣勢，表現甚至壓倒了在華克交易案中被換來的洛齊爾（Terry Rozier）。

尤其是二年級後衛葛拉罕，本賽季在被拉上先發後他繳出一張平均18.8分7.8助攻的亮眼數據，且三分球命中率高達4成15，儼然已成為年輕黃蜂大軍的新一代靈魂人物。

在今天出戰巫師的比賽中，葛拉罕在下半場巫師展開猛烈反撲時挺身而出，在第四節個人就拿下14分，其中包括比賽剩下一分半鐘，巫師追到僅剩一分落後時，他完成一次高難度的高擦板進球，還製造對手犯規，靠著這一次「三分打」澆熄了巫師反撲氣焰，終場黃蜂就在他全場29分領軍下以七分差距勝出。

對於在關鍵時刻挺身而出帶領球隊取勝，葛拉罕在賽後說：「我們必須在最後時刻有所回應，因為伯坦斯（Davis Bertans）投進了很多顆三分球，這迫使我們必須不斷換防，來提高防守的成功率。這場勝利是全隊一同努力的結果，我們會繼續為彼此打球。」

包括葛拉罕在內，黃蜂全隊有六人得分來到雙位數，巫師則以投進八顆三分球、拿下32分的伯坦斯表現最佳，日籍前鋒八村壘則有18分12籃板的雙十演出。