NBA／菜鳥首進外線 綠衫軍：先前都叫他西蒙斯

綠衫軍菜鳥前鋒威廉斯(中)生涯前25次三分球出手皆落空，昨天終於投進首顆三分球。 美聯社 分享 facebook

費城76人全能後衛西蒙斯（Ben Simmons）在日前投進個人NBA生涯首顆三分球，一度引發各界熱議，不過在波士頓塞爾蒂克隊上，他的名字卻成為球員用來調侃菜鳥前鋒威廉斯（Grant Williams）的方式。

今年首輪第22順位被塞爾蒂克選進的威廉斯，雖然不是三分球投射見長的球員，不過他在菜鳥球季的前25次三分球出手皆落空，仍讓他成為隊友調侃的目標。

但在昨天出戰騎士的比賽中，威廉斯在第三節時總算投進個人生涯首顆三分球，不僅場邊隊友瘋狂慶祝的場面堪比當初西蒙斯的首顆進球，甚至還被塞爾蒂克官方推特擷取影片上傳，與球迷一同分享喜悅。

The bench and that smile says it all 👌🥰 https://t.co/6awZ4ebJGu pic.twitter.com/Qog87wxwWa — Boston Celtics (@celtics) December 10, 2019

而塞爾蒂克前鋒布朗（Jaylen Brown）在昨天賽後受訪時也透露，其實全隊早就已經把威廉斯稱作「班・西蒙斯」一段時間，不過在昨天進球後，全隊已經全部停止這樣的調侃，「他現在投進一球了，西蒙斯也進球了，所以大家該對他們倆閉上嘴巴了。」

西蒙斯本賽季至今在三分線上出手四次命中兩球，除了歷史性的第一球是面對尼克時所投進，第二球的苦主同樣是騎士，似乎已愈投愈有心得。