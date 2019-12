NBA／菜鳥首進外線 綠衫軍：先前都叫他西蒙斯

綠衫軍菜鳥前鋒威廉斯(中)生涯前25次三分球出手皆落空,昨天終於投進首顆三分球。 美聯社 分享 facebook

費城76人全能後衛西蒙斯(Ben Simmons)在日前投進個人NBA生涯首顆三分球,一度引發各界熱議,不過在波士頓塞爾蒂克隊上,他的名字卻成為球員用來調侃菜鳥前鋒威廉斯(Grant Williams)的方式。

今年首輪第22順位被塞爾蒂克選進的威廉斯,雖然不是三分球投射見長的球員,不過他在菜鳥球季的前25次三分球出手皆落空,仍讓他成為隊友調侃的目標。

但在昨天出戰騎士的比賽中,威廉斯在第三節時總算投進個人生涯首顆三分球,不僅場邊隊友瘋狂慶祝的場面堪比當初西蒙斯的首顆進球,甚至還被塞爾蒂克官方推特擷取影片上傳,與球迷一同分享喜悅。

The bench and that smile says it all 👌🥰 https://t.co/6awZ4ebJGu pic.twitter.com/Qog87wxwWa