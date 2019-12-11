NBA／盼加盟家鄉球隊 傳勒夫想聯手拓荒者雙槍

勒夫被擺上交易檯面，據傳他最想回到家鄉波特蘭打球。 美聯社 分享 facebook

克里夫蘭騎士近日傳出將球隊明星大前鋒勒夫（Kevin Love）再一次擺上交易檯面，並且開始聆聽各隊報價，今天美國媒體指出，勒夫不僅想要加入一支具有爭冠實力的球隊，回到家鄉波特蘭打球，更是他的選項之一。

勒夫加盟騎士後，幾乎是每個賽季都會與交易傳聞扯上邊，今年在球團試圖將陣容變得更加年輕化的情況下，被交易似乎僅是時間上的問題，雖然勒夫強調，不論最終騎士球團做出什麼樣的決定，他都能夠尊重，不過美國媒體也認為，今年31歲的勒夫心中對於下個東家其實早有想法。

今天就有消息傳出，身為波特蘭近郊的奧斯威戈湖高中明星球員的勒夫，對於回到家鄉打球有相當高的期待，他在高二時曾帶領奧斯威戈湖高中殺進奧勒岡州籃球錦標賽，逐漸打響在籃球圈的知名度，甚至在隔年成為該錦標賽的得分王，讓他獲得加州大學洛杉磯分校的招攬。

拓荒者在過去幾個賽季在雙槍里拉德（Damian Lillard）與麥凱倫（C.J. McCollum）領軍下，已經連續六年闖進季後賽，今年球季間他們更與「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）簽下一年非保障約，收到意外之喜。

拓荒者不僅符合勒夫想要加入爭冠球隊的條件，陣中也有不少將到期合約的球員可以當作交易籌碼，加上球隊兩大禁區戰力諾基奇（Jusuf Nurkic）與柯林斯（Zach Collins）接連遭遇嚴重的受傷狀況，勒夫的加入，將會讓今年開季戰績不佳的拓荒者重返西區列強之林。