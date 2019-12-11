親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
中職30年
綜合
路跑

汪喵網紅超吸金！科學說話：淪陷不是你的錯

哲學普及蒸蒸日上，哲學系卻步步危機？

運動筆記越野大玩咖-火炎山 Trail Run雨中跑馬的裝備(上)
健行筆記京都/東福寺的紅葉臺北大縱走7：彷彿置身日本神社參道〡麟光站至飛龍步道
NBA焦點球員- Devonte' Graham (12月11日)焦點球員- Davis Bertans (12月11日)

NBA／盼加盟家鄉球隊 傳勒夫想聯手拓荒者雙槍

2019-12-11 10:09聯合報 記者劉肇育／即時報導

勒夫被擺上交易檯面，據傳他最想回到家鄉波特蘭打球。 美聯社
勒夫被擺上交易檯面，據傳他最想回到家鄉波特蘭打球。 美聯社
分享

克里夫蘭騎士近日傳出將球隊明星大前鋒勒夫（Kevin Love）再一次擺上交易檯面，並且開始聆聽各隊報價，今天美國媒體指出，勒夫不僅想要加入一支具有爭冠實力的球隊，回到家鄉波特蘭打球，更是他的選項之一。

勒夫加盟騎士後，幾乎是每個賽季都會與交易傳聞扯上邊，今年在球團試圖將陣容變得更加年輕化的情況下，被交易似乎僅是時間上的問題，雖然勒夫強調，不論最終騎士球團做出什麼樣的決定，他都能夠尊重，不過美國媒體也認為，今年31歲的勒夫心中對於下個東家其實早有想法。

今天就有消息傳出，身為波特蘭近郊的奧斯威戈湖高中明星球員的勒夫，對於回到家鄉打球有相當高的期待，他在高二時曾帶領奧斯威戈湖高中殺進奧勒岡州籃球錦標賽，逐漸打響在籃球圈的知名度，甚至在隔年成為該錦標賽的得分王，讓他獲得加州大學洛杉磯分校的招攬。

拓荒者在過去幾個賽季在雙槍里拉德（Damian Lillard）與麥凱倫（C.J. McCollum）領軍下，已經連續六年闖進季後賽，今年球季間他們更與「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）簽下一年非保障約，收到意外之喜。

拓荒者不僅符合勒夫想要加入爭冠球隊的條件，陣中也有不少將到期合約的球員可以當作交易籌碼，加上球隊兩大禁區戰力諾基奇（Jusuf Nurkic）與柯林斯（Zach Collins）接連遭遇嚴重的受傷狀況，勒夫的加入，將會讓今年開季戰績不佳的拓荒者重返西區列強之林。

勒夫拓荒者騎士

延伸閱讀

NBA／再登交易檯面 傳勒夫渴望加盟爭冠強隊

NBA／尼克高層保飯碗做交易？ 傳鎖定德羅展...

相關新聞

從唐西奇看衛斯曼 何不開放天才高中生打NBA

2019-12-11 07:00

NBA／迎接雷納德 球評稱全加拿大都不會有噓聲

2019-12-11 08:12

NBA／推特年度熱議排行 湖人、詹姆斯領先全聯盟

2019-12-11 08:49

NBA／「該被噓的不是我」 喬治回應話中有話

2019-12-10 22:07

NBA／菜鳥首進外線 綠衫軍：先前都叫他西蒙斯

2019-12-11 10:43

NBA／葛里芬讚羅斯：對他擁有整個宇宙的信心

2019-12-10 23:43

NBA／黃蜂葛拉罕扮第四節先生 關鍵三分打戲耍巫師

2019-12-11 11:37

NBA／公鹿豪取15連勝 字母哥：菜鳥年才贏15場

2019-12-10 17:50

NBA／羅斯談致勝一擊：天生就是要幹這事

2019-12-10 17:10

NBA／太陽賞灰狼5連敗 布克：第三節火力釋放

2019-12-10 16:04

NBA／雷霆施羅德當板凳暴徒 保羅：他是全明星

2019-12-10 15:45

NBA／今日戰績表 雷霆輕取爵士奪3連勝穩西區第7

2019-12-10 15:17

NBA／加盟CBA僅一個月 法瑞德傳遭球隊釋出

2019-12-10 14:08

NBA／安戴托昆波準大三元 公鹿笑納15連勝

2019-12-10 13:07

NBA／羅斯末節獨拿17分 致勝跳投賞鵜鶘9連敗

2019-12-10 12:24

NBA／大號三分球絕殺 國王畢耶利察射穿火箭

2019-12-10 12:02

NBA／喬治遭狂噓 瑞佛斯沒料到溜馬迷仍有恨意

2019-12-10 11:27

NBA／海瓦德傷癒復出 塞爾蒂克輕鬆奪4連勝

2019-12-10 11:27

NBA／喬治噓聲中退溜馬 暴龍將表揚雷納德

2019-12-10 11:03

NBA／再登交易檯面 傳勒夫渴望加盟爭冠強隊

2019-12-10 10:12

NBA／有足夠時間克服錯誤 聯盟否決火箭爭重賽

2019-12-10 08:57

神奇小子卡魯索 變身湖人爭冠X因子

2019-12-10 07:00

用防守帶動進攻 解密綠衫軍頂尖攻防

2019-12-09 07:00

字母哥再進化 公鹿比上季60勝更強嗎？

2019-12-06 07:00

被低估的無名殺手 葛拉罕一舉躍升黃蜂頭號箭頭

2019-12-06 07:00

不再沈默的雷納德 展現更強的領導者聲量

2019-12-05 07:00

湖人遇獨行俠暴露隱憂 爭冠武器欠三缺四少五

2019-12-03 07:00

外線還是中距離？ NBA現代籃球的重要課題

2019-12-01 10:42

厄文華麗開季背後暗藏漩渦 籃網前途讓人擔憂

2019-11-29 07:00

活塞徒擁虛名天賦 想翻身需要重建防守

2019-11-29 07:00

放掉唐西奇沒什麼好後悔 老鷹更該全力栽培楊恩

2019-11-28 07:00

當詹皇還在聯盟之巔 安東尼卻賭上最後一搏

2019-11-22 07:00

同隊兄弟檔真能戰力加乘 還是純粹搞噱頭？

2019-11-21 07:00

馬刺無傷兵竟吞6連敗 波波維奇江郎才盡了嗎？

2019-11-20 07:00

楊恩大躍進跳過撞牆期 老鷹更值得被期待

2019-11-15 07:00

讓菜鳥巴瑞特扛大樑 尼克還要爛幾年？

2019-11-15 07:00

勇士傷兵潮非特例 聯盟考慮縮減場次勢在必行？

2019-11-14 07:00

馬刺史上最強控衛 帕克差點變成綠衫軍

2019-11-14 07:00

沒有厄文 塞爾蒂克竟然變得更好了！

2019-11-12 07:00
看更多

熱門文章

日職／投完12強賽回歐力士 隊友虧張奕別囂張

2019-12-10 15:25

NBA／羅斯談致勝一擊：天生就是要幹這事

2019-12-10 17:10

NBA／羅斯末節獨拿17分 致勝跳投賞鵜鶘9連敗

2019-12-10 12:24

NBA／大號三分球絕殺 國王畢耶利察射穿火箭

2019-12-10 12:02

NBA／再登交易檯面 傳勒夫渴望加盟爭冠強隊

2019-12-10 10:12

NBA／公鹿豪取15連勝 字母哥：菜鳥年才贏15場

2019-12-10 17:50

日職／年薪800萬日圓要忍耐 張奕：明年等著看

2019-12-10 17:14

6搶1／棒協、中職爭辦賽事 辜仲諒八個字回應

2019-12-10 20:05

NBA／喬治遭狂噓 瑞佛斯沒料到溜馬迷仍有恨意

2019-12-10 11:27

日職／12強變成大英雄 張奕一度擔心失業

2019-12-10 14:51

NBA／「該被噓的不是我」 喬治回應話中有話

2019-12-10 22:07

中職／桃猿有系統養成教練 樂天不用怕群龍無首

2019-12-11 07:00

NBA／雷霆施羅德當板凳暴徒 保羅：他是全明星

2019-12-10 15:45

日職／受美式訓練衝擊 張奕明年想學江少慶

2019-12-10 15:58

中職／執教悍將非簡單任務 諸葛紅中的新挑戰

2019-12-11 07:00

NBA／安戴托昆波準大三元 公鹿笑納15連勝

2019-12-10 13:07

從唐西奇看衛斯曼 何不開放天才高中生打NBA

2019-12-11 07:00

日職／王柏融新球季改3號 扛起田中賢介背號

2019-12-10 13:40

NBA／葛里芬讚羅斯：對他擁有整個宇宙的信心

2019-12-10 23:43

中職／獅隊慘吞70敗後 明年聘用外籍投手教練

2019-12-10 16:18

MLB／掰掰洋基 葛瑞格里歐斯轉費城合夥吉拉迪

2019-12-11 07:58

SBL／博斯轉播喊卡 改由Eleven Sports接手

2019-12-10 12:44

NBA／迎接雷納德 球評稱全加拿大都不會有噓聲

2019-12-11 08:12

舉重／拋開勝負包袱 郭婞淳「越級」戰64公斤級

2019-12-10 16:09

NBA／盼加盟家鄉球隊 傳勒夫想聯手拓荒者雙槍

2019-12-11 10:09

MLB／偷暗號害的？ 年度第一隊沒太空人野手

2019-12-11 08:00

NBA／太陽賞灰狼5連敗 布克：第三節火力釋放

2019-12-10 16:04

日職／12強拿投手3獎項 張奕一度擔心被開除

2019-12-10 23:46

UBA／鍾凱聖單節飆19分 明道嚇出政大冷汗

2019-12-10 22:23

NBA／推特年度熱議排行 湖人、詹姆斯領先全聯盟

2019-12-11 08:49

MLB／小史破紀錄約續留 波拉斯：他倍受國民尊重

2019-12-10 23:52

中職／獅新聘外籍投手教練 曾和王建民共事

2019-12-10 23:54

MLB／不只3豪門搶柯爾 波拉斯：還有2隊新買家

2019-12-11 10:21

爆米花／亞錦賽國手神救援 合庫收下三連勝

2019-12-10 13:40

羽球年終賽／台將對決打頭陣 王子維壓軸登場

2019-12-10 23:57

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-12-11 07:45

足球／中華男足換帥 陳柏良：不能只靠教練

2019-12-10 19:27

NBA／今日戰績表 雷霆輕取爵士奪3連勝穩西區第7

2019-12-10 15:17

NBA／菜鳥首進外線 綠衫軍：先前都叫他西蒙斯

2019-12-11 10:43

少棒／蘇俊璋代言諸羅山盃 241隊參賽破紀錄

2019-12-10 18:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top