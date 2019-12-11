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NBA／推特年度熱議排行 湖人、詹姆斯領先全聯盟

2019-12-11 08:49聯合報 記者劉肇育／即時報導

知名社群網站推特在昨天公佈2019年度全球體壇熱議前十大球隊與男、女運動員，其中在籃球領域由洛杉磯湖人與詹姆斯（LeBron James）領先群雄，而同樣入榜的球員還包括同城的快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）與退役球星布萊恩（Kobe Bryant）。

在推特公布的這份年度排行榜中，前十大球隊幾乎全由足球俱樂部包辦，其中排在首位的為西甲豪門巴塞隆納，緊追在後的分別為皇家馬德里、曼聯、利物浦、巴黎聖日耳曼，至於唯一入榜的NBA球隊則為排名第10名的湖人。

至於在男運動員部分，獲得最高討論度的則為巴西足球巨星內馬爾（Neymar），緊追在後的則為「小獅王」梅西（Lionel Messi）、「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），而在足球界三巨頭之後則為詹姆斯、雷納德與布萊恩，而在前10名中還出現一位亞洲面孔，為日本足球明星本田圭佑。

推特熱議前10大女運動員第一名則是剛拿下運動畫刊年度最佳運動員的美國女足隊長拉皮諾（Megan Rapinoe） ，她也是該獎項設立66年來第四位獲獎的女運動員，而排名在拉皮諾之後的則為現今網壇兩大天后小威廉絲（Serena Williams）與日本混血球后大坂直美。

至於第四到十名則是外型亮眼的美國女足球星摩根（Alex Morgan）、美國體操好手拜爾斯（Simone Biles）、WWE摔角女星林奇（Becky Lynch）、巴西足球員瑪塔（Marta）、WWE摔角女星羅西（Ronda Rousey）、俄羅斯網球好手莎拉波娃（Maria Sharapova）與美籍德日混血體操好手大橋（Katelyn Ohashi）。

小威廉絲詹姆斯雷納德

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