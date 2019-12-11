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NBA／雷納德返多倫多 球評稱整個加拿大都不會有噓聲

2019-12-11 08:12聯合報 記者劉肇育／即時報導

洛杉磯快艇將在明天作客多倫多暴龍主場，同時也是上賽季總冠軍賽MVP雷納德（Kawhi Leonard）轉隊後首度回到前東家主場，不僅暴龍球團在昨天就聲明將會為雷納德舉辦一場別開生面的冠軍戒指表揚儀式外，暴龍主控羅瑞（Kyle Lowry）也在今天受訪時強調，相當感謝雷納德在上個賽季對暴龍的貢獻。

快艇近來客場之旅接連碰上球隊雙星喬治（Paul George）與雷納德的前東家，其中喬治在昨天與溜馬之戰遭到球迷飽以噓聲，讓他一度透露，將會在未來的某一天公布當初選擇離開印第安那的原因，讓溜馬球迷知道該被噓的人不會是自己。

相較於喬治回到溜馬主場的緊張氣氛，雷納德明天作客暴龍主場則被外界看好將贏得暴龍球團與球迷的尊重，前隊友羅瑞今天就率先張開雙手歡迎雷納德的歸來，「我認為我們的球迷都會很感謝他，球隊也是，他作為一名球員為我們奪冠做了很多了不起的事情，明天肯定會是個很棒的時刻，他會開心的收到屬於他的冠軍戒指。」

暴龍主帥諾斯（Nike Nurse）也說：「我認為明天是給他戒指的一個不錯機會，我們的球迷肯定會給他很多的掌聲。不過我們之後就會上場努力的打球，然後這個球場就會變得嗡嗡作響，回到它原本該有的氣氛。」

過去曾拿下過總冠軍賽MVP，目前已經轉任球評的畢拉普斯（Chauncey Billups）也認為，明天的暴龍主場，甚至是整個加拿大都將不會有噓聲，「你肯定不會在球場內聽到任何噓聲，或者說這整個國家。」

暴龍雷納德喬治

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