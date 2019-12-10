NBA／最後0.3秒絕殺 羅斯：我生來就要做這事

羅斯（左）投進致勝分，葛里芬上前迎接英雄。 （美聯社） 分享 facebook 活塞隊卅一歲的「飆風玫瑰」羅斯，昨日對鵜鶘隊之戰展現一夫當關氣勢，終場前○點三秒致勝跳投，率隊以一○五比一○三氣走鵜鶘，天生英雄命，讓聯盟防守悍將之一的哈勒戴，也只能俯首稱臣。

羅斯昨攻下全隊最佳廿一分，並在關鍵第四節貢獻十七分。終場前卅八秒先上籃扳平比數，活塞最後一擊再交給他，只見羅斯華麗轉身、擺脫掉防守者，倒數○點三秒跳投命中，帶走勝利。

「我生來就要做這事。」羅斯賽後接受訪問難掩興奮，並談到這是十一月廿二日對戰黃蜂隊後的心得，當時他將最後一擊交給隊友，但球隊輸球收場，「我試著從錯誤中學習，也是每當我面對執行最後一擊機會時的念頭。」

此役活塞隊上半場落後六分，易籃後藉佐蒙德、肯納德攜手率隊反超比數，前三節手感冰冷的羅斯，末節八投七中、拿十七分，替補加洛威此役挹注十六分，肯納德十四分。

此役僅拿五分、四籃板的大前鋒葛里芬表示，無論羅斯進或不進，全隊都會力挺到底，「我告訴他，十次機會裡，有十次我都會傳球給你。他今晚做到了，我們對他擁有整個宇宙的信心。」

羅斯上個月因右大腿拉傷缺席五戰，不過教頭凱西認為他已經找回節奏，「或許還沒百分百復原，但時候不遠，期待我們打出高水準的比賽。」