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從唐西奇看衛斯曼 何不開放天才高中生打NBA

2019-12-11 07:00梁起華

在網路上搜尋「James Wiseman+中文」、「James Wiseman+Chinese」或類似的關鍵字，就可以找到一名年輕的美國非洲裔籃球員洋腔洋調的說著「大家好！我是詹姆斯，我是美國人、不是中國人」或「我叫詹姆斯，我愛大家」………這詹姆斯‧衛斯曼(James Wiseman)的籃球員在未來的幾年將會震動NBA籃壇，因為他有中文元素，未來幾年如果時機對的話，他搞不好還會跟著屆時選上他的NBA球隊到中國或甚至亞洲其他國家來場表演熱身賽，做NBA亞洲親善大使都有可能。

但很可惜地，衛斯曼目前還無法上場打球……

看到正在服球監禁賽的曼菲斯大學超級新生衛斯曼要苦坐12場比賽，到1月中旬才可能上場，並繳回當時收受的賄絡金額，再對比目前正在NBA打的風生水起，來自歐洲的二年級生唐西奇(Luka Doncic)，不但領豐厚的薪水，已經有七年的「老江湖」籃球經驗，卻在NBA以二年級生身分創造各種大三元和攻守紀錄，我們不禁要返回來檢討目前NBA的「One and Done」制度 (大學生需打至少一年大學男籃才能加入NBA)是否要再更改回來的必要。

獨行俠後衛唐西奇(右)16歲時就已經在歐洲打職業聯賽，美國球員要大一唸完才能參加...
獨行俠後衛唐西奇(右)16歲時就已經在歐洲打職業聯賽，美國球員要大一唸完才能參加NBA選秀。 歐新社資料照片
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目前才18歲的衛斯曼，身高7呎1吋、體重約240磅，不要說這種體型在美國高中是一等一，在NBA也都屬「甲等體位」了，不但挾有體型優勢，彈速快、爆發力強，而且有著天生的優良補防意識，未來要是將進攻潛能被開發了，他可能會比他崇拜的偶像，湖人隊「扛霸子」中前鋒戴維斯(Anthony Davis)還要勝於藍。

從衛斯曼學中文一事大概可以看出此名球員的一些基本面向，衛斯曼是田納西州人，雖然學中文目前在全世界各地方興未艾，但在美國還是以東西兩岸如加州、紐約州、賓州、麻州、德州等地較普遍，田納西州的中文教學資源不如上述州豐富，衛斯曼一學就是連續三年，從網路上搜尋他在IG和Youtube等平台秀中文的片子不少，可見得他學中文是來真的，而且堅定持續。了解衛斯曼的人都知道這大男孩品行和課業方面都不差，這也是目前NBA各隊很關心的一點，天分當然是第一重要，但個性方面好搞、永遠都只會加分而不扣分。

也正因為衛斯曼實在太搶手、太紅了，這次因為他和家人接受不當餽贈被查獲，他成為了NCAA各界勾心鬥角、檯面下搶人的祭品。

1994年由歐尼爾、哈達威主演的電影火爆教頭(Blue Chips)，就是在探討...
1994年由歐尼爾、哈達威主演的電影火爆教頭(Blue Chips)，就是在探討NCAA為了爭取好球員所用的不法饋贈手段，時隔25年這個問題還是相當嚴重。 擷圖自維基百科
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事情大概是這樣的，衛斯曼在高中期間漸漸開始在天分與球技方面展露頭角，剛好那時回家鄉曼菲斯教球的前NBA明星後衛「一分錢」哈達威(Penny Hardaway)開始注意上了衛斯曼，在哈達威的「幫助」下，衛斯曼從原來在納許維爾(Nashville)的高中轉到了哈達威執教的東曼菲斯高中(Memphis East HS)，在這過程中，哈達威拿出了1萬1500元給衛斯曼的家庭，供他們作為搬家的費用，此事因為後來被人舉發才爆出來的。

其實說真的，這種教練金援支助學生打球的事情在美國太多了，從高中到大學都有，講句難聽點的，名目從買車、補營養、為球員家人治病甚至擺平女友的理由，各種狗屁倒灶的事情都有，一萬多塊的搬家費真的只是還好。

之所以被爆出來，各界懷疑是幾所這一兩年被哈達威「攔胡」搶人而受到損失的學校，哈達威在東曼菲斯高中帶球隊多年，他當然不甘只屈就只當一名高中籃球隊教練，這幾年他很積極的想爬升到大學男籃階層，因此積極搶球員，他去年成功拿到曼菲斯大學男籃教練職位後，開始發起搶人行動，目前隊上幾名大一主將包含傑佛瑞斯(DJ Jeffries)、艾利斯(Boogie Ellis)、艾其瓦( Precious Achiuwa)等不但都是全國高中排名前50名的明星球員，而且當時幾乎都已答應要加入肯塔基與杜克等一級球隊了。而衛斯曼選擇最後加入曼大，更是讓其他學校恨的磨牙。

哈達威進入曼大後，不但搶球員搶得兇，還把以前在NBA奧蘭多魔術隊的老隊友白人射手米勒(Mike Miller)給延攬進來當曼大男籃的助理教練，試圖把曼大男籃打造成NBA幼隊。這些都讓許多學校的男籃教練相當眼紅。

哈達威(右)在NBA球員生涯中一直受到傷勢影響，留下未能奪冠的遺憾。他當上NCA...
哈達威(右)在NBA球員生涯中一直受到傷勢影響，留下未能奪冠的遺憾。他當上NCAA教練後，急於召募優秀球員，似乎想馬上就打造一支冠軍球隊。 歐新社資料照片
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其中最生氣的莫過於肯塔基大學，衛斯曼和傑佛瑞斯兩人都是全國五星級的高中籃球員，兩人幾乎是鐵定要加入肯大了，但最後都被哈達威給搶走。巧的是肯大教練卡里派利(John Calipari)多年前也曾是曼菲斯大學男籃教練，當時該隊出了名震一時的後衛羅斯(Derrick Rose)，老卡也靠著能招進知名高中籃球員為招牌，最後更上一層樓進入肯大執教至今日。說來還真的有點因果報應。

說來說去都是為了錢，從以前的密西根大學男籃，到紐約聖約翰大學男籃等醜聞，其實都是從錢而起，如果像衛斯曼這些有超級天賦的球員，能夠高中畢業直接進入NBA的話，他就不需要被扯進這一萬多塊的搬家費事件了。

才獲得運動畫刊選為年度最佳突破獎的唐西奇，13歲時就已經加入皇家馬德里籃球幼隊，也就是已經簽約成為職業球員，等於他進入NBA時已經有五年的職業球齡了，或許歐洲的職籃水準與美國有些許差距，但至少唐西奇不用為了經濟問題與學業問題陷入兩難的境界。

衛斯曼(和他的家人)因為收受不當餽贈被罰禁賽12場其實是經過估算的，他收的約1萬2000元不到的美金，等於他出賽一場約折合美金一千元，對於明年鐵定宣布參加NBA選秀會的衛斯曼來說，少這12場比賽、佔約三分之一的整季出場數，每一場比賽都是他實戰經驗和受NBA球探考察的機會，這才是真正虧到、傷到的地方。

唐西奇

梁起華

長年旅居紐約的華文媒體人 我只是個喜歡體育的記者，但我從來不是體育記者 體育引領我了解美國文化、記者帶領我了解真實人生

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