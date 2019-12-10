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NBA／今日戰績表 雷霆輕取爵士奪3連勝穩西區第7

2019-12-10 15:17聯合新聞網 整理

應該是要重建的雷霆，在保羅帶領下卻打得比想像中更好，此戰靠著施羅德板凳貢獻全隊最...
應該是要重建的雷霆，在保羅帶領下卻打得比想像中更好，此戰靠著施羅德板凳貢獻全隊最高27分輕取爵士，收下近期3連勝，11勝12負也排西區第七。 美聯社
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NBA今日戰績表

快艇 110:99 溜馬

騎士 88:110 塞爾蒂克

暴龍 93:92 公牛

國王 119:118 火箭

魔術 101:100 公鹿

活塞 105:103 鵜鶘

灰狼 109:125 太陽

雷霆 104:90 爵士

灰熊 110:102 勇士

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 巫師 vs. 黃蜂

09:00 老鷹 vs. 熱火

09:00 金塊 vs. 76人(緯來體育台、愛爾達體育1台)

11:00 尼克 vs. 拓荒者

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