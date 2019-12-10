NBA／大號三分球絕殺 國王畢耶利察射穿火箭

國王前鋒畢耶利察（Nemanja Bjelica）在三分線外兩大步投進絕殺三分球，助隊氣走火箭。 美聯社 分享 facebook

沙加緬度國王與休士頓火箭今天展開一場戲劇化的拉鋸戰，火箭在比賽最後一秒一度靠著主控衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的上籃取得領先，不過回頭卻遭到國王前鋒畢耶利察（Nemanja Bjelica）在三分線外兩大步投進絕殺三分球，助隊以119：118險勝火箭，包括這顆三分球在內，雙方在比賽最後兩分鐘共投進五顆三分球。

火箭在今天與國王之戰賽前，遭到聯盟駁回日前申請與馬刺之戰重賽的抗議申請，沒想到比賽中又遭到作客的國王迎頭痛擊，身為聯盟最會投三分球的球隊，火箭在首節就遭到國王的外線攻勢轟炸，單節被對手投進六顆三分球拿下32分，其中過去曾效力過火箭的亞瑞查（Trevor Ariza）與塞爾維亞前鋒畢耶利察各包辦兩顆。

雖然火箭於第二節也在雙星哈登（James Harden）與衛斯特布魯克領軍下展開反撲，單節拉出36：27的攻勢逆轉戰局，不過雙方易籃後國王希爾德（Buddy Hield）在單節再貢獻三顆三分球，幫助國王緊咬比分不放。

第四節最後兩分鐘兩隊戰成110：110平手，接下來雙方在三分線上互別苗頭，各自投進兩顆三分球，在平手狀態下火箭則是靠著衛斯特布魯克在後場持球後一路殺進禁區上籃得手，於比賽最後一秒取得兩分領先。

不過國王最後一波進攻，喬瑟夫（Cory Joseph）前場邊線發球找到手感發燙的畢耶利察，他在三分線外兩大步的距離接球後隨即出手並命中，幫助國王終場以投進20顆三分球的表現，以119：118險勝火箭，收下二連勝。

國王先發五虎以及替補上陣的波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）得分皆來到雙位數，全隊共有三人單場至少投進三顆三分球，其中希爾德就投進六顆且拿下全隊最高的26分；火箭衛斯特布魯克則有34分8助攻進帳，哈登也有27分10助攻表現，但兩人共發生高達14次失誤，比國王團隊九次還要來得多。