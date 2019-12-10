親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
中職30年
綜合
路跑

全島無生命跡象：紐西蘭「白島火山」噴發13死的搜救與究責

韓國瑜喊「唯一支持蔡英文」出招後 看各家媒體民調變化

運動筆記新手奶爸一年只拼一馬，用2200公里交換17分鐘！05:57:29全馬破PB 2019南方澳海鮮馬
健行筆記新手進階的雪主東下翠池【北得拉曼】耶穌光與山毛櫸的奇遇
NBA焦點球員- Dennis Schroder (12月10日)焦點球員- Brandon Ingram (12月10日)

NBA／喬治遭狂噓 瑞佛斯沒料到溜馬迷仍有恨意

2019-12-10 11:27聯合報 記者劉肇育／即時報導

溜馬球迷還是很難諒解喬治離去，今日全場狂噓。 美聯社
溜馬球迷還是很難諒解喬治離去，今日全場狂噓。 美聯社
分享

洛杉磯快艇的客場六連戰今天來到球隊明星前鋒喬治（Paul George）的前東家印第安那溜馬主場，雖然溜馬球迷毫不留情以噓聲相迎，讓快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）大呼不可思議，但喬治仍靠著全場36分9籃板的表現，幫助快艇以110：99擊退老東家。

生涯前七個賽季都在印第安那度過的喬治，曾經因為向球團提出想回到家鄉洛杉磯打球的交易請求而遭到球迷的不諒解，儘管最後他被交易到了雷霆度過兩個賽季，但似乎仍無法解溜馬球迷的心頭之恨，在今天喬治跟隨快艇重返印第安那的比賽中，不斷以噓聲干擾喬治。

對於喬治所遭遇的對待，快艇主帥瑞佛斯在賽後直言在他意料之外，「我真的有點訝異，之前我並沒有意識到溜馬球迷仍對他保有敵意。」不過他也強調下一場比賽同樣將對上前東家暴龍的雷納德（Kawhi Leonard），應該會受到多倫多球迷的掌聲。

儘管無法得到溜馬球迷的諒解，但喬治今天仍在雷納德輪休的情況下挑起球隊大旗，他在上半場就拿下21分5籃板，幫助快艇取得雙位數領先優勢，下半場溜馬雖然試圖在沙波尼斯（Domantas Sabonis）領軍下展開反撲，但終場仍是以11分差距敗下陣來。

雖然遭到球迷無情對待，不過事實上溜馬球團今天也在客隊休息室前放上了歡迎喬治回家的海報，賽後仍在養傷的溜馬現任一哥歐拉迪波（Victor Oladipo）也上前與喬治擊掌致意，展現對於球隊前任一哥的敬意。

喬治溜馬快艇

延伸閱讀

不畏球迷噓聲伺候 喬治飆36分轟退溜馬

難忘安東尼力抗布萊恩 喬治自爆當過大粉絲

雷納德熄火照贏球 瑞佛斯：球隊狀態還非最佳

為安東尼抱不平 喬治：期待與他交手

相關新聞

神奇小子卡魯索 變身湖人爭冠X因子

2019-12-10 07:00

NBA／喬治噓聲中退溜馬 暴龍將表揚雷納德

2019-12-10 11:03

NBA／大號三分球絕殺 國王畢耶利察射穿火箭

2019-12-10 12:02

NBA／海瓦德傷癒復出 塞爾蒂克輕鬆奪4連勝

2019-12-10 11:27

NBA／羅斯末節獨拿17分 致勝跳投賞鵜鶘9連敗

2019-12-10 12:24

NBA／再登交易檯面 傳勒夫渴望加盟爭冠強隊

2019-12-10 10:12

NBA／有足夠時間克服錯誤 聯盟否決火箭爭重賽

2019-12-10 08:57

NBA／AD第4度奪50分 詹姆斯：球給他就對了

2019-12-09 23:55

NBA／保羅遭火箭隊交易 安東尼：曾叫他要小心

2019-12-09 18:11

NBA／啦啦隊女郎列隊唱歌 壽星哈沃德享艷福

2019-12-09 17:00

NBA／飆50分寫加入湖人新高 AD歸功隊友激勵

2019-12-09 16:55

NBA／改寫前輩全能紀錄 唐西奇：喬丹無人能比

2019-12-09 16:20

NBA／羅瑞與球迷互嗆還報上地址：歡迎來找我

2019-12-09 15:51

NBA／今日戰績表 湖人輕取灰狼獨居聯盟第一

2019-12-09 15:09

NBA／戴維斯狂飆50分 湖人退灰狼笑納4連勝

2019-12-09 13:14

NBA／尼克高層保飯碗做交易？ 傳鎖定德羅展、勒夫

2019-12-09 13:00

NBA／綠衫軍傳利多 海瓦德最快10日就復出

2019-12-09 12:47

NBA／致勝上籃後沒跟KD擊掌 丁威迪：真不好意思

2019-12-09 12:40

NBA／唐西奇錯失追平球 主帥：絕對被打到手肘

2019-12-09 12:21

NBA／楊恩30分率老鷹捕蜂 卡特奪賽季新高17分

2019-12-09 11:50

NBA／跳投不如兒子 詹姆斯：我在家只排第三

2019-12-09 11:47

NBA／包辦最後18分中16分 赫洛延續熱火主場不敗

2019-12-09 11:00

NBA／唐西奇超越喬丹 惜獨行俠不敵國王斷連勝

2019-12-09 10:59

NBA／雷納德聯手哈瑞爾 快艇拉尾盤力壓巫師

2019-12-09 10:54

NBA／團隊多點開花 76人獵龍推進主場12連勝

2019-12-09 10:06

NBA／丁威迪關鍵上籃 籃網碎金塊收三連勝

2019-12-09 09:11

NBA／厄文何時復出？籃網：一兩周內參與訓練

2019-12-09 08:03

用防守帶動進攻 解密綠衫軍頂尖攻防

2019-12-09 07:00

字母哥再進化 公鹿比上季60勝更強嗎？

2019-12-06 07:00

被低估的無名殺手 葛拉罕一舉躍升黃蜂頭號箭頭

2019-12-06 07:00

不再沈默的雷納德 展現更強的領導者聲量

2019-12-05 07:00

湖人遇獨行俠暴露隱憂 爭冠武器欠三缺四少五

2019-12-03 07:00

外線還是中距離？ NBA現代籃球的重要課題

2019-12-01 10:42

活塞徒擁虛名天賦 想翻身需要重建防守

2019-11-29 07:00

厄文華麗開季背後暗藏漩渦 籃網前途讓人擔憂

2019-11-29 07:00

放掉唐西奇沒什麼好後悔 老鷹更該全力栽培楊恩

2019-11-28 07:00

當詹皇還在聯盟之巔 安東尼卻賭上最後一搏

2019-11-22 07:00

同隊兄弟檔真能戰力加乘 還是純粹搞噱頭？

2019-11-21 07:00

馬刺無傷兵竟吞6連敗 波波維奇江郎才盡了嗎？

2019-11-20 07:00
看更多

熱門文章

NBA／啦啦隊女郎列隊唱歌 壽星哈沃德享艷福

2019-12-09 17:00

NBA／戴維斯狂飆50分 湖人退灰狼笑納4連勝

2019-12-09 13:14

NBA／改寫前輩全能紀錄 唐西奇：喬丹無人能比

2019-12-09 16:20

NBA／飆50分寫加入湖人新高 AD歸功隊友激勵

2019-12-09 16:55

NBA／保羅遭火箭隊交易 安東尼：曾叫他要小心

2019-12-09 18:11

神奇小子卡魯索 變身湖人爭冠X因子

2019-12-10 07:00

俄羅斯運動員禁賽4年 無緣東奧、世足賽

2019-12-09 19:53

MLB／天才小史續留國民 7年2.45億美元破紀錄

2019-12-10 08:00

NBA／羅瑞與球迷互嗆還報上地址：歡迎來找我

2019-12-09 15:51

日職／87%最大幅減薪 中島與岩隈同臨生涯終點

2019-12-10 07:00

NBA／有足夠時間克服錯誤 聯盟否決火箭爭重賽

2019-12-10 08:57

羽球年終賽／抽籤出爐 周天成落入「死亡之組」

2019-12-09 14:09

NBA／羅斯末節獨拿17分 致勝跳投賞鵜鶘9連敗

2019-12-10 12:24

爆米花／張文宗脫衣抗議 恐面臨禁賽處分

2019-12-09 21:46

NBA／海瓦德傷癒復出 塞爾蒂克輕鬆奪4連勝

2019-12-10 11:27

NBA／喬治噓聲中退溜馬 暴龍將表揚雷納德

2019-12-10 11:03

NBA／AD第4度奪50分 詹姆斯：球給他就對了

2019-12-09 23:55

羽球／戴資穎連3年無緣獎項 與台灣6帥「同框」

2019-12-09 21:42

NBA／大號三分球絕殺 國王畢耶利察射穿火箭

2019-12-10 12:02

中職／猿隊連6季主場最旺 樂天延續人氣成重點

2019-12-09 18:03

日職／最強外援 歐力士有望簽下MLB名將瓊斯

2019-12-10 08:18

NBA／綠衫軍傳利多 海瓦德最快10日就復出

2019-12-09 12:47

MLB／史特拉斯堡獲國民大約 為柯爾設下起標價

2019-12-10 10:11

冬盟／龍隊對韓職4戰全勝 黃柏豪躍居打擊王

2019-12-09 21:48

棒球／華興、美和OB賽 郭源治、趙士強將先發

2019-12-09 17:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top