NBA／喬治遭狂噓 瑞佛斯沒料到溜馬迷仍有恨意

溜馬球迷還是很難諒解喬治離去，今日全場狂噓。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯快艇的客場六連戰今天來到球隊明星前鋒喬治（Paul George）的前東家印第安那溜馬主場，雖然溜馬球迷毫不留情以噓聲相迎，讓快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）大呼不可思議，但喬治仍靠著全場36分9籃板的表現，幫助快艇以110：99擊退老東家。

生涯前七個賽季都在印第安那度過的喬治，曾經因為向球團提出想回到家鄉洛杉磯打球的交易請求而遭到球迷的不諒解，儘管最後他被交易到了雷霆度過兩個賽季，但似乎仍無法解溜馬球迷的心頭之恨，在今天喬治跟隨快艇重返印第安那的比賽中，不斷以噓聲干擾喬治。

對於喬治所遭遇的對待，快艇主帥瑞佛斯在賽後直言在他意料之外，「我真的有點訝異，之前我並沒有意識到溜馬球迷仍對他保有敵意。」不過他也強調下一場比賽同樣將對上前東家暴龍的雷納德（Kawhi Leonard），應該會受到多倫多球迷的掌聲。

儘管無法得到溜馬球迷的諒解，但喬治今天仍在雷納德輪休的情況下挑起球隊大旗，他在上半場就拿下21分5籃板，幫助快艇取得雙位數領先優勢，下半場溜馬雖然試圖在沙波尼斯（Domantas Sabonis）領軍下展開反撲，但終場仍是以11分差距敗下陣來。

雖然遭到球迷無情對待，不過事實上溜馬球團今天也在客隊休息室前放上了歡迎喬治回家的海報，賽後仍在養傷的溜馬現任一哥歐拉迪波（Victor Oladipo）也上前與喬治擊掌致意，展現對於球隊前任一哥的敬意。