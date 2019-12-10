NBA／喬治噓聲中退老東家 暴龍將為雷納德辦冠軍戒表揚

洛杉磯快艇在近期展開客場六連戰，其中球隊雙星喬治（Paul George）與雷納德（Kawhi Leonard）也將接連對上前東家印第安那溜馬與多倫多暴龍，不過相較於今天喬治在與溜馬之戰面對球迷的噓聲伺候，暴龍球團則準備在12日的比賽中為雷納德舉行一場冠軍戒指表揚儀式，迎接球隊奪冠功臣的歸來。

快艇在今天與溜馬之戰選擇讓雷納德輪休，將焦點留給對決老東家的喬治，曾在溜馬待過七個賽季的喬治，今天進攻火力全開，上場36分鐘拿下全場最高的36分外帶5助攻2抄截，幫助球隊以110：99收下二連勝。

不過本場比賽溜馬球迷面對前球隊主將卻是絲毫不留情面，從他開賽被介紹出場時就飽以噓聲，似乎難忘當年喬治要求回到家鄉洛杉磯打球的事件，雖然最終他先被交易到雷霆度過了兩個賽季，但今年總算如願加盟洛杉磯球隊。

相較之下，上賽季幫助暴龍奪下隊史首冠的雷納德，下場比賽也將首度回到多倫多，而暴龍球團也在今天公告，將會於開賽前15分鐘為雷納德舉行一場冠軍戒指表揚儀式，呼籲球迷提前進場就坐，給予雷納德最大的尊重與掌聲。

雷納德上賽季從馬刺轉戰暴龍後，隨即帶領不被看好的猛龍軍團一路殺進總冠軍賽，並且扳倒試圖挑戰三連霸的勇士大軍，拿下隊史首座總冠軍，儘管季後雷納德同樣選擇回到家鄉效力快艇，但卻得到隊友與多倫多球迷的諒解。

暴龍中鋒小加索（Marc Gasol）在日前受訪時就曾表示，「你不能指責一個想要回家的人，如果你現在告訴我能夠回到巴塞隆納，且可以拿下一張不錯的合約為當地的NBA球隊效力，我完全能夠理解並尊重他的決定，還要送給他最高的祝福」。